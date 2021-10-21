Липецкие аграрии получат 2,9 млрд субсидий

Липецкие аграрии и сельские поселения получат в этом году господдержку из федерального и областного бюджетов. На финансирование программ АПК Липецкой области предусмотрено 2 млрд 882 млн рублей. Господдержка выделяется на развитие отраслей растениеводства, животноводства, фермерам и кооперативам, на комплексное развитие сельских территорий, на поддержку фермеров, сельской кооперации и субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам.

«Очень важно поддерживать аграриев, ведь они вносят значительный вклад в экономику региона, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Оказывая им помощь, государство создает условия для создания, расширения и модернизации производственной базы новых крестьянских фермерских хозяйств».

По состоянию на 18 октября 2021 года непосредственным получателям уже перечислено 2 млрд 8 млн рублей, или 69,7 % предусмотренного лимита. Полностью бюджетные ассигнования (а это 177 млн рублей) доведены до предприятий всех форм собственности, занимающихся производством молока.

В полном объеме оказана господдержка по региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», а также на развитие семейных ферм и материально-технической базы сельхозкооперативов. Общая сумма финансирования по этим направлениям составила 178,4 млн рублей.

Уже переведены на счета граждан, проживающих на сельских территориях и решивших улучшить свои жилищные условия, более 15 млн рублей на строительство или приобретение жилья. В этом году была оказана поддержка отдельным отраслям пищевой и перерабатывающей промышленности. В полном объеме получили субсидии липецкие мукомольные компании на закупку пшеницы – 91,2 млн рублей. До конца октября текущего года будут переведены средства на счета хлебопекарных предприятий на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий (всего 23,8 млн рублей), а также производителям рафинированного бутилированного подсолнечного масла и сахара, которые реализовывали свою продукцию в предприятия розничной торговли по фиксированной цене (всего 506,9 млн рублей). Принятые правительством меры были направлены на поддержание рентабельности предприятий отрасли и сохранение стабильного уровня цен на муку, хлебопекарную продукцию, масло и сахар для населения.

«Вопрос доведения государственной поддержки до конечного получателя находится на постоянном контроле органов власти всех уровней, — подчеркнул начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Своевременное бюджетное финансирование важно для беспрерывной четкой работы АПК региона и выполнения всех задач, поставленных перед областью».