216 человек старшего возраста завершили профессиональное переобучение благодаря нацпроекту «Демография». Большинство из них прошли переобучение в Липецком филиале РАНХИГС. Программа реализуется при поддержке Минтруда России, Федеральной службы по труду и занятости за счет средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

«Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко. Трудовая деятельность, несомненно, является одной из важнейших жизненных ценностей, и областная власть прилагает максимум возможностей для обеспечения всех жителей Липецкой области работой с достойной заработной платой», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Программа обучения стартовала в мае. За это время свои знания по направлениям РАНХиГС прокачали более 150 граждан старше 50 лет. Большинство из них — представители различных компаний как крупного, так и малого бизнеса, а также сотрудники бюджетных организаций, включая руководителей. Они могли выбрать один из 200 курсов повышения квалификации или освоить новую профессию. Чаще всего липчане выбирали направления: Бухгалтерия, Психология профессиональной деятельности, Клиентоориентированность, Актуальные вопросы государственного и муниципального управления.

Накануне в Липецком филиале РАНХиГС стартовал курс «Базовые навыки современного руководителя». Программа обучения рассчитана на 72 часа. Часть занятий очные, часть дистанционные. По окончании курса преподаватели проверят, насколько успешно студенты освоили новые навыки и развили имеющиеся компетенции. В случае успешной сдачи экзамена граждане получат документ установленного образца об обучении. Безработные граждане могут рассчитывать на пособие от 1500 до 12130 рублей в период обучения.

Всего по программам РАНХиГС в рамках нацпроекта «Демография» в Липецкой области прошли обучение, либо находятся в процессе обучения 952 человека. До конца года за парты сядут около 2 тысяч человек. Среди них как безработные граждане, так и мамы с детьми. Стать участником программы может любой желающий, который хочет оставаться востребованным на рынке труда. Программы размещены на портале «Работа в России». Для подачи заявки на обучение необходимо иметь подтвержденную запись на портале госуслуг, помощь могут оказать в любом центре занятости населения региона.