Концерты по Пушкинской карте

Концерты Липецкой государственной филармонии можно посетить по Пушкинской карте, афиша публикуется на сайте филармонии unionzal.ru, а также на портале «Культура.РФ», и постоянно пополняется. Кроме того, Липецкая филармония разработала специальные концертные программы для молодой аудитории. Например, «Знакомство с классикой» или «Легко на сердце от песни веселой». Они менее академичные в плане подачи информации, они предполагают интерактивный формат общения ведущего и зрителей. В эти программы вошли известные произведения классической музыки, шедевры вокальной музыки.

«С одной стороны, произведения эти «на слуху», их хочется слушать, и одновременно они позволяют выстроить путь к высокому искусству, заинтересовать молодых людей, заинтриговать их. Задействованы в этих концертных программах ведущие коллективы и артисты Липецкой государственной филармонии, что гарантирует высокий исполнительский уровень и артистизм», — рассказал солист филармонии Игорь Пронин. Первые такие концерты уже состоялись в учебных учреждениях Липецка. На следующей неделе такие концерты пройдут в Усманском многопрофильном колледже.

«Работа с молодёжью находится в числе приоритетных направлений деятельности областной власти. Новая программа поддержки предоставит дополнительные возможности, позволит молодому поколению открыть новые грани искусства, расширить кругозор, найти единомышленников», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

С 1 сентября граждане России в возрасте от 14 до 22 лет могут получить Пушкинскую карту, через мобильное приложение «Госуслуги.Культура», на балансе которой начислено 3000 рублей. Эту сумму нужно потратить до конца 2021 года. Пушкинская карта работает в любом регионе России. Узнать о мероприятиях можно в афише приложения или в специальном разделе на сайте Культура.РФ.

К проекту «Пушкинская карта» в Липецкой области подключены все театры региона, включая театр танца «Казаки России», Липецкую филармонию, областной краеведческий музей с его филиалами, ОЦКНТ, музей-усадьбу П.П. Семенова-Тян-Шанского, усадьбу Скорняково-Архангельское.