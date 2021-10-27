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Новости области

Единая неделя ГТО

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Вручение золотых знаков отличия ВФСК ГТО состоялось во всех районах Липецкой области. Оно прошло в рамках недели ГТО, которая стартовала в регионе. Значки получили жители области за успешное выполнение нормативов определённых возрастных ступеней комплекса ГТО.

«Единая неделя ГТО. Эстафета поколений» проходит во всех муниципалитетах с 25 по 30 октября. Каждый день – тематический. Центры тестирования подготовили расписание, ознакомиться с которым можно на сайте управления физической культуры и спорта Липецкой области.

«Комплекс ГТО – это ещё один шаг к оздоровлению нации, воспитанию у людей стремления к здоровому образу жизни, формированию гармоничной и всесторонне развитой личности», – считает руководитель региона Игорь Артамонов.

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