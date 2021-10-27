Реализация региональной программы капитального ремонта продолжается в Липецкой области. Согласно краткосрочному плану обновление в 2021 году запланировано в 306 многоквартирных домах, улучшат условия проживания более 70 тысяч человек.

«Радует, что дома липчан ремонтируются, дворовые территории благоустраиваются, и наши города хорошеют, становятся уютнее. Мы и в дальнейшем будем работать в этом направлении, обязательно учитывая мнения и предложения жителей», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

На данный момент в 209 многоэтажках работы выполнены полностью либо находятся в стадии завершения, что составляет 68% от общего объёма. В 30 высотках капремонт перенесён на следующий год из-за недопусков или отсутствия необходимости. В оставшихся 67 домах, согласно графику, завершение работ запланировано на ноябрь-декабрь 2021 года.

«Мы держим ситуацию под контролем: в тех домах, где проходит капитальный ремонт, регулярно проводятся проверки», – прокомментировала генеральный директор ФКР Липецкой области Елена Бабикова.