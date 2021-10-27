Четверо учащихся липецкого Центра цифрового образования детей «IT-куб» стали победителями и призёрами всероссийской олимпиады по робототехнике и интеллектуальным системам. Итоги заключительного этапа подвели в Московском государственном технологическом университете «СТАНКИН», сообщает региональное управление образования и науки.

В номинации «Спортивная робототехника» наградой высшей пробы за первое место отмечены: Илья Долбнин, проект «Создание автономного специализированного транспортного средства, предназначенного для погрузки, разгрузки и перевозки автомобиля», Артемий Федотов, работа «Проектирование модели транспортного средства на гусеничной ходовой».

В номинации «Бытовая робототехника» второе место занял Михаил Федюнин с проектом «Разработка модели устройства по сортировке мусора различного типа с системой мониторинга». В номинации «Промышленная робототехника» члены жюри присудили второе место Степану Орлову за работу «Проектирование модели мобильной робототехнической системы по сортировке объектов различного типа с системой мониторинга на базе среды программирования LabView». За успешную подготовку учащихся Федеральный центр технического творчества учащихся отметил дипломом методиста, педагога дополнительного образования Маргариту Цыганову.

По итогам олимпиады имена липецких кубистов будут занесены в информационную систему «Ресурс об одарённых детях». «Мы очень заинтересованы в успехах юных жителей Липецкой области, ведь они показывают уровень образования в нашем регионе. Областная власть будет поддерживать школьников и педагогов, которые обеспечивают высокие результаты», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.