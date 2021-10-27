Липчанки, находящиеся в декрете, а также работающие мамы с детьми до 7 лет прошли тренинги по трудоустройству и открытию собственного дела в рамках нового проекта «Мама работает». Его запустил Липецкий районный центр занятости. Во время обучения детей занимал аниматор.

Проект направлен на помощь женщинам с детьми и предполагает полное сопровождение мам от обучения до трудоустройства. «Это одно из приоритетных направлений деятельности органов власти всех уровней. В регионе осуществляется целый комплекс мер социальной поддержки материнства и детства, молодых, малообеспеченных и многодетных семей», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Первый тренинг прошел в обновленном центре занятости Липецкого района. На встречу были приглашены 10 женщин с детьми. В течение полутора часов им рассказали о дополнительных возможностях профобучения, договорились о встречах с потенциальными работодателями, а также провели тест на профессиональные качества.ъ

Пока четырехлетний Саша занимался творчеством, его мама, 30-летняя Кристина Корнаухова, узнала, как можно прокачать свои навыки повара-кондитера и открыть собственное дело. «В центре занятости мне предложили стать самозанятым. Дали советы, как развивать свой бизнес, рассказали положительные примеры успеха. Меня это вдохновило, и я решила попробовать. Тем более, что группа поддержки тут внушительная», — рассказала Кристина Корнаухова.

Таких встреч в центре занятости будет несколько. На них пригласят потенциальных работодателей и психологов. Каждая мама в итоге должна получить либо новую работу, которая будет ей интересна, либо повысить свои навыки или открыть собственное дело, отметила директор центра занятости Липецкого района Яна Логинова. Подобный проект планируют тиражировать на всю Липецкую область.

Получить помощь в трудоустройстве в центре занятости могут не только женщины, но все, кто сейчас находится в поиске работы или хочет повысить свою квалификацию. Карьерные консультанты готовы помочь всем желающим. Сегодня возможности центров занятости значительно расширились, регион подключился к федеральному проекту по их модернизации. В Липецком районе уже работают по-новому, на очереди Липецк, Елец, Елецкий и Краснинский районы, сообщили в управлении социальной политики региона.