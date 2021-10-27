Липчане вышли в финал VII Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Итоги отборочного этапа, который проходил в очно-дистанционном формате с 11 по 15 октября. В этом году за победу боролись 24 жителя Липецкой области, они соревновались в 19 компетенциях.

«Участники «Абилимпикс» – это люди, чья сила воли безгранична. Люди, чьё мастерство вызывает неподдельное восхищение. Пример для всех нас, образец целеустремленности, любви к жизни, стойкости, постоянного саморазвития и совершенствования», — отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Главные федеральные эксперты, находясь в Москве, в режиме реального времени следили за ходом соревнований и оценивали работы конкурсантов. По результатам отборочного этапа в финал вышли победители из 84 субъектов РФ. Они представлены в каждой из 75 компетенций в трех категориях.

Победителями от Липецкой области стали трое конкурсантов. В компетенции «Ремонт обуви» в категории «Специалист» лучше всех показал себя выпускник Центра реабилитации «Сосновый бор» Юрий Яковлев. В компетенции «Туризм» в категории «Школьник» победа у ученика Центра образования, реабилитации и оздоровления Владимира Чаукина. Также эксперты отметили Людмилу Курлову, она стала лучшей в компетенции «Фотограф-репортер» в категории «Специалист». Победители отборочного этапа будут представлять Липецкую область в финале VII Национального чемпионата «Абилимпикс», который пройдет в ноябре в Москве.