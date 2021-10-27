Ночь искусств пройдет в Рязанке

Ночь искусств «Место, где живет вдохновение» пройдет 4 ноября в музее-усадьбе П.П. Семенова-Тян-Шанского в Чаплыгинском районе. Гости смогут приобщиться к театральному, музыкальному и изобразительному искусству через историю воспитания детей в семье Семеновых-Тян-Шанских. Гостеприимный дом Семеновых был культурным центром целой округи. Усадьбу посещали театральные деятели и художники из Москвы и Петербурга. Так, в доме Семеновых бывал известный художник Йохан Келер. Петр Петрович в последствии стал известным коллекционером голландской живописи, его дочь Ольга — художницей. Проект предполагает погружение в атмосферу культурной жизни и традиций дворянской усадьбы.

«Сохранить историю, традиции и память о великих делах всемирно известных уроженцев липецкой земли для будущих поколений – наш священный долг», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

В течение трех недель студенты будут готовить творческие номера по основным направлениям искусства и творчества, которые нашли отражение в мемуарах и воспоминаниях членов семьи Семеновых-Тян-Шанских: театральное, музыкальное и изобразительное искусство, литературное творчество для воссоздания атмосферы культурного пространства усадьбы Рязанка XIX века.