Игорь Артамонов поручил открыть дополнительные пункты выдачи сертификатов о вакцинации от COVID-19

Дополнительные точки регистрации на портале госуслуг и распечатывания сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции откроются по поручению главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. Всего их будет 13, по одной в Ельце и Грязях, 11 в Липецке. Они будут работать на территории торговых центров.

Решение принято в связи с резко возросшей нагрузкой на МФЦ и для сокращения очередей в центрах «Мои документы». Обслуживать посетителей будут сотрудники МФЦ, планируется привлечение волонтёров. Они помогут гражданам зарегистрироваться на портале госуслуг и распечатают сертификат о прохождении вакцинации. В Ельце дополнительный пункт откроется в ТЦ Ваш Дом, в Грязях – в ТРЦ Айсберг. В Липецке будут задействованы крупные торговые центры: Москва, LСИТИ, Ривьера, Армада, Европа на Советской, Европа на Стаханова, Октябрьский, Ноябрьский, Малибу, Липецк, Радуга.

Сейчас ведутся работы по оборудованию площадок. Принимать посетителей они должны начать в течение ближайших дней.