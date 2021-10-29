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COVID-19

Помогают поликлиникам

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Студенты 3-го курса Елецкого медицинского колледжа имени Героя Советского Cоюза К. С. Константиновой дежурят в детской поликлинике.

Более двух недель с 8 до 13 часов на входе они измеряют температуру тела бесконтактными градусниками и обрабатывают руки антисептиком детям и их родителям.
— Мы стараемся всячески помогать поликлиникам и больницам в тяжелых эпидемиологических условиях. В будущем планирую работать медсестрой. Возможно, буду не только ставить капельницы и делать уколы, но и брать экспресс-тесты у пациентов, — рассказала студентка 3-го курса ЕМК им. К. С. Константиновой Анастасия Быстрицкая.

Студентки-медики А. Быстрицкая и А. Моргачева на дежурстве в детской поликлинике.

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Недавно руководство администрации Липецкой области и управление здравоохранения приняли решение о доукомплектации Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф студентами медколледжей региона.
Для ельчан такой формат работы не новый, помогать бригадам «скорой» — для них привычная практика.

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