Помогают поликлиникам

Студенты 3-го курса Елецкого медицинского колледжа имени Героя Советского Cоюза К. С. Константиновой дежурят в детской поликлинике.

Более двух недель с 8 до 13 часов на входе они измеряют температуру тела бесконтактными градусниками и обрабатывают руки антисептиком детям и их родителям.

— Мы стараемся всячески помогать поликлиникам и больницам в тяжелых эпидемиологических условиях. В будущем планирую работать медсестрой. Возможно, буду не только ставить капельницы и делать уколы, но и брать экспресс-тесты у пациентов, — рассказала студентка 3-го курса ЕМК им. К. С. Константиновой Анастасия Быстрицкая.

Студентки-медики А. Быстрицкая и А. Моргачева на дежурстве в детской поликлинике.

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