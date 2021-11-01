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Игорь Артамонов принял участие в открытии школы искусств в Лебедянском районе

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Глава региона Игорь Артамонов сегодня принял участие в открытии филиала детской школы искусств имени К.Н. Игумнова в поселке совхоза Агроном в Лебедянском районе. Капитальный ремонт и реставрация здания 1947 года постройки были сделаны за счет средств инвесторов компании «Агроном-сад». Все работы выполнены за год.

«Это прекрасный пример социально-ориентированного бизнеса. Те люди, которые создают здесь современное производство, еще заботятся о детях, которые тут живут. Историческое здание бывшего  офиса совхоза великолепно отремонтировано. Думаю, дети будут с удовольствием постигать прекрасное в школе искусств», — сказал Игорь Артамонов.

За счет инвесторов также приобретены новое оборудование, мебель, музыкальные инструменты производств Германии, Японии, Испании России и необходимые учебные принадлежности. В школе обучаются 58 детей на четырех отделениях: фортепиано, народные инструменты, живопись и хоровой класс.

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