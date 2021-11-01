Входит в десятку крупнейших производителей товарного яблока

Игорь Артамонов принял участие в торжественной церемонии открытия производственно-логистического комплекса полного цикла компании «Агроном-Сад». Он включает фруктохранилище на 25 тысяч тонн общей площадью 32 000 м2 с сортировочной и упаковочной линиями, залом упаковки, складами для материалов, готовой продукции, складами экспедиции и административно-бытовым корпусом. Производительность блока сортировки и упаковки составит более 250 тонн в сутки. Объем инвестиций в проект — более 5 млрд рублей.

«Уровень технического оснащения производства — высочайший и мы можем только гордиться, что у нас есть такие компании. Осталось доделать работу по облагораживанию поселка совхоза Агроном и увеличению доходов жителей. У владельцев предприятия есть идеи и мы их поддержим. Более того, мы готовимся к визиту министра сельского хозяйства. Планируем представить ему новую модель развития села, которая может стать примером комплексного развития сельских территорий», — сказал Игорь Артамонов.

К строительству комплекса были привлечены узкоспециализированные инженеры и технологи из России, Италии, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландов, применены современные и эффективные технологии. Сегодня была запущена центральная часть комплекса — линия GREEFA. Она способна сортировать яблоки по весу, окраске и калибру с производительностью 12 тонн в час.Как отметил генеральный директор «Агроном-Сад» Алексей Волочай, проект компании удалось реализовать в рекордные сроки.

«В общей сложности, начиная с 2018 года, менее чем за два года завершено строительство этого сложного объекта. Теперь нас ждет еще несколько этапов по усовершенствованию комплекса. Мы планируем полностью реализовать проект к 2026 году. Мы должны обеспечить двукратное увеличение наших производственных мощностей как в урожае, так и в хранении, сортировке и упаковке, чтобы обеспечить наших потребителей самым лучшим российским яблоком», — отметил Алексей Волочай.

ООО «Агроном-сад» зарегистрировано в Лебедянском районе Липецкой области в 2010 году. Компания занимается производством и реализацией товарного яблока. На сегодняшний день «Агроном-сад» входит в десятку крупнейших производителей товарного яблока. Площадь садов составляет около двух тысяч гектаров. Ассортиментная матрица насчитывает более 60 сортов, среди которых есть как традиционные российские — Богатырь, Жигулевкое и Антоновка, так и зарубежные — Ред Чиф, Лигол, Лобо и другие.