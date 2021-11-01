Глава региона посетил Лебедянь

Глава региона Игорь Артамонов сегодня посетил Лебедянь и оценил первый этап благоустройства улицы Мира. Здесь обновили пешеходную часть, заменили тротуарную плитку и установили сухой фонтан. Общественное пространство реконструируют на средства гранта, который был получен за победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Федеральный центр выделил 50 млн рублей, ещё 24,5 млн рублей было добавлено из региональной казны. Дальше планируется отреставрировать старинные здания и обустроить прогулочную зону и пешеходный маршрут, который будет основан на бытовых историях знаменитых земляков.

«Необходим комплексный подход в реставрации исторического центра города. Заранее нужно подумать над тем, что привлечёт в Лебедянь туристов и разработать концепцию развития города. Торговые ряды сейчас выглядят очень печально», — подчеркнул Игорь Артамонов.

Как рассказал глава района Роман Панфилов, облик торговых рядов планируется изменить в следующем году. Многие здания на центральной улице — объекты культурного наследия, их реставрацией займётся Госдирекция. Проектом предусмотрено восстановление архитектурного вида памятников конца XIX века: замена кровли, реставрация фасадов, окон, дверей, воссоздание утраченных элементов. Магазинные вывески стилизуют под наружную рекламу конца XIX – начала ХХ веков.

Также глава региона оценил ход ремонтных работ в школе №2 в Лебедяни. Реконструкция здания ведётся по госпрограмме комплексного развития сельских территорий. Предполагается строительство дополнительного корпуса на 500 мест. Игорь Артамонов обратил внимание на недостаточное количество рабочих на объекте и поручил ускорить темпы работ.