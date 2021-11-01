Руководители Липецкой области поздравили автомобилистов региона с профессиональным праздником

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, ветеранов отрасли с профессиональным праздником, который отмечается сегодня.

«Автомобильный транспорт играет особую роль в экономическом и социальном развитии Липецкой области, – говорится в поздравлении. – Эффективный рынок автоперевозок существенно влияет на повышение качества жизни липчан, определяет развитие экономики региона, его инвестиционную привлекательность, стимулирует деловую активность. В преддверии праздника 77 лучших работников отрасли отмечены заслуженными наградами.

Доставка грузов из всех уголков Липецкой области и других регионов, свежих продуктов в магазины, качественное пассажирское сообщение – все это слаженная работа предприятий автомобильного транспорта. Областная власть придает большое значение стабильной и надежной работе автотранспортных предприятий. Для этого строятся и ремонтируются дороги, обновляется подвижной состав.

Перевозчики Липецкой области обслуживают 464 регулярных маршрута, протяженность внутриобластной маршрутной сети сегодня составляет около 13,6 тысячи километров. Перевозку населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом обеспечивают 35 предприятий различных форм собственности и 30 индивидуальных предпринимателей. Только автобусы ежегодно перевозят в Липецкой области более 80 миллионов человек.

Мы инвестируем значительные средства в транспорт качественно нового уровня, который украсит наши города и села. Финансирование автомобильного пассажирского транспорта в этом году из бюджетов всех уровней составило 997 миллионов рублей, в том числе из областного – свыше 461 миллиона».

Игорь Артамонов и Дмитрий Аверов пожелали всем автомобилистам – любителям и профессионалам – крепкого здоровья, благополучия, безаварийного движения по дорогам и удачи в пути.