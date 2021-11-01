Юидовцы Липецкой области рассказали о своих достижениях в Общественной палате РФ

II Всероссийский вебинар «Будущее пресс-центров ЮИД. Суперспособности журналиста в сети», в котором приняли участие и юные инспекторы движения из Липецкой области, провела в Общественной палате Российской Федерации Госавтоинспекция совместно с редакцией федерального печатного издания «Добрая Дорога Детства». Целями вебинара было внедрение новых подходов к развитию юидовской журналистики и обобщение опыта передовой деятельности. Во встрече приняли участие представители ГИБДД, общественных и образовательных организаций, юные блогеры. Своим опытом пропаганды основ транспортной культуры поделились участники всероссийских медиа-проектов «Голос» и «Лучше всех».

Липецкую область на вебинаре представляли школьники, ведущие тематических радиопередач «Все по правилам» и «Ребячий патруль» Дмитрий Корнеев и Эвелина Азарова, а также главный редактор пресс-центра ЮИД из Добринского района Полина Зимина. Липчане выступали из компьютерного подразделения IТ-куб регионального Центра дополнительного образования. Они, в частности, рассказали о новостных видеоканалах ЮИД, выходящих в социальных сетях, об участии школьников в тематической телепередаче «Зона риска».

В подобном всероссийском вебинаре липчане участвуют второй раз. Пресс-центр ЮИД в регионе был создан одним из первых в стране. Сегодня практически в каждом районе Липецкой области действуют свои пресс-центры. Школьники совместно с педагогами и автоинспекторами участвуют в разнообразных пропагандистских акциях, о своих достижениях они активно информируют сверстников в социальных сетях, готовят материалы в школьные стенгазеты и на сайты, печатаются в областных и всероссийских изданиях.

Особое внимание в рассказе о своей деятельности липчане уделили детским профилактическим конкурсам, организуемым в регионе Госавтоинспекцией и педагогами. Это «Дорога глазами детей», «Дорожный калейдоскоп», «Стань ярче!» и другие. Областной пресс-центр ЮИД поддерживает тесные связи с региональным отделением «Союза журналистов России», взрослые коллеги оказывают ребятам творческое содействие. В ходе общения липчане задали своим сверстникам ряд вопросов, которые используются в региональной интерактивной интеллектуальной игре «Умники и умницы ЮИД», помогающей выявлять лучших юных корреспондентов.

Повышение уровня безопасности дорожного движения – общая задача, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств, считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. «Особое внимание органы власти всех уровней уделяют предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма. Просветительские образовательные программы способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает Игорь Артамонов.

Подводя итоги вебинара, его организаторы отметили важность всероссийского общения юных инспекторов движения. Несомненно, это будет способствовать дальнейшему развитию профилактической работы, активизации вовлечения школьников в пропаганду основ дорожной безопасности, подчеркнули в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области.