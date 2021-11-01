Отремонтирован и принят в эксплуатацию участок автодороги Берёзовка-Измайловка-Барятино в Данковском районе. Его протяженность – 7,8 километра, Стоимость ремонта – около 59 млн рублей Работы проведены в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Дорога находилась в удручающем состоянии – от старого асфальта практически ничего не осталось. Подрядчику – ОГУП «Липецкдоравтоцентр» – пришлось восстанавливать даже верхний слой основания из щебня. Специалисты также уложили двухслойное покрытие из асфальтобетона, привели в порядок три водопропускные трубы, укрепили щебнем обочины, поставили новое барьерное ограждение, заменили остановочный павильон и устроили еще три посадочные площадки. У дороги непростой рельеф, возле Барятино она делает резкий вираж под большим уклоном, в этом месте дорожники обустроили водоотвод.

Работы этого года стали продолжением прошлогодних: в 2020 году, также по нацпроекту, был отремонтирован шестикилометровый участок, начиная от Берёзовки. Теперь хорошая дорога тянется через Измайловку до Барятино, сообщает региональное управление дорог и транспорта.

«Приведение в порядок дорог – в числе приоритетов деятельности областной власти, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Большая работа в данном направлении выполнена, и многое ещё предстоит сделать. Каждый год будем стараться увеличивать финансирование и наращивать темпы».