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«Спутником Лайт» в торговом центре

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Глава региона Игорь Артамонов сегодня сделал ревакцинацию «Спутником Лайт» в торговом центре «Москва» и одновременно проверил, как работает мобильный пункт. Врачи работают быстро и не допускают образования очередей. После прививки Игорь Артамонов рассказал журналистам, что чувствует себя хорошо и выходной брать не собирается. «Когда я в прошлый раз делал прививку, в тот же вечер пошел на тренировку. Сегодня также планирую позаниматься спортом», – сказал Игорь Артамонов.

Первую прививку от коронавируса глава региона сделал 17 февраля 2021 года. После этого он также вакцинировался от гриппа. а сегодня поставил третью дозу вакцины от COVID-19. «На прошлой неделе были большие очереди, поликлиники не справлялись с потоком желающих. Надо было добавить больше людей в мобильные пункты вакцинации. Сегодня с утра здесь сделали прививки уже больше ста человек и очередь не тянется на полцентра, время ожидания – примерно полчаса. У нас хорошие показатели — 53% жителей региона вакцинировались. Мы в пятерке лучших в стране», – рассказал Игорь Артамонов.

Глава региона оценил и работу дополнительных офисов МФЦ, которые также работают в ТЦ «Москва» и других 12 торговых центрах. Здесь жителям помогают зарегистрироваться на портале госуслуг и распечатать сертификат вакцинации. Эти услуги очень востребованы среди людей старшего возраста, сообщили сотрудники МФЦ.

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