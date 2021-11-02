«ГОРЯЧАЯ» ТЕМА

Изменили правила

применения QR-кодов

Администрация Липецкой области внесла изменения в постановление «О дополнительных мерах по защите населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области».

QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации от ковида, либо справки о недавно перенесенном заболевании (действуют 6 месяцев) необходимы для заселения в санатории, базы отдыха, гостиницы, отели, хостелы и другие подобные объекты. Также заселение возможно при наличии справки о противопоказании к вакцинации или подтверждающей отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, выполненного не более чем за 72 часа.

Изменения коснулись посещения торговых центров. В некоторых из них расположены мобильные пункты вакцинации. В такие ТЦ начнут пускать людей и без QR-кодов, если они хотят сделать прививку.

Кроме того, после многочисленных жалоб администрация региона разрешила свободно посещать торговые центры, 80% площади которых занимают продуктовые отделы. В Ельце это гипермаркеты «Линия» и «Семейный Магнит».

В ТЦ «Ваш дом»

выдадут сертификаты

Глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов поручил открыть дополнительные пункты выдачи сертификатов о вакцинации.

Решение принято в связи с резко возросшей нагрузкой на МФЦ и для сокращения очередей в центрах «Мои документы». В Ельце в ТЦ «Ваш дом» (ул. Радиотехническая, 5) специалисты будут регистрировать горожан на портале госуслуг и распечатывать сертификаты о вакцинации.

Желающих привиться стало больше

Темпы вакцинации против коронавируса в Липецкой области возросли в два раза.

Привито однократно более 480 тысяч человек, двукратно — свыше 430 тысяч человек. Более 47% взрослого населения вакцинировалось.

Чтобы избежать очередей в поликлиниках, количество занятого на прививках персонала увеличат. Для помощи медикам к работе в торговых центрах и поликлиниках привлекут волонтеров и студентов.

Миллионы на лечение

Почти 200 миллионов рублей выделено из разноуровневых бюджетов на лечение больных с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Об этом рассказала заместитель начальника облздрава О. В. Фатеева.

В этом году на лечение больных коронавирусом в стационаре из федерального бюджета Липецкой области выделено 113 миллионов рублей, 62 миллиона из резервного фонда правительства направлено на лечение пациентов в амбулаторных условиях и еще 20 — средства областного бюджета. На закупку препаратов и открытие новых инфекционных госпиталей (например, в Данкове) выделили более 190 миллионов.

Мобильная вакцинация

Сделать прививку от коронавируса в пункте мобильной вакцинации могут все желающие при наличии паспорта, медицинского полиса или СНИЛСа. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.

Сегодня, а так же 18, 25 ноября с 11 до 15 часов на площадке гипермаркета «Линия» работает передвижной мобильный комплекс горбольницы № 1 им. Н. А. Семашко.

На следующей неделе — 16 и 30 ноября с 9 до 13 часов — около ТЦ «Магнит семейный» и перед магазином «Пятерочка» (ул. Пушкина, 22).

Закрыли детские

развлекательные центры

В Липецкой области приняты новые меры по борьбе с коронавирусом.

Глава администрации региона И. Г. Артамонов подписал постановление, в котором сообщается о приостанавке деятельности аттракционов, детских игровых комнат, развлекательных центров и иных подобных объектов, в том числе батутных с использованием спортивного, игрового и развлекательного оборудования, расположенных на территории торговых центров (комплексов).

Внесены изменения и в соответствии с поручением Президента России В. В. Путина. Они касаются графика работы кафе и ресторанов. Ранее предприятиям общепита разрешили обслуживать посетителей до полуночи. Теперь они будут работать с 6 до 23 часов.

Долго ждут результаты ПЦР-тестирования

Власти Липецкой области объяснили жалобы жителей региона на задержку результатов тестирования на ковид ростом числа заболевших и контактных пациентов, увеличением числа контрольных обследований выздоровевших.

Ранее глава Роспотребнадзора А. Ю. Попова отметила, что на «горячую» линию продолжают поступать жалобы на задержку результатов тестирования.

По данным администрации Липецкой области, тестированием населения на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР сейчас занимаются 10 лабораторий: в составе государственной лечебной, в негосударственных медорганизациях, федерального подчинения и другие. Суточная мощность государственных лабораторий составляет 3,5 тысячи исследований в сутки.

— В связи с ростом числа заболевших, увеличением числа контактных лиц, увеличением потребности в проведении контрольных обследований по выздоровлении, проведением планового обследования лиц, участвующих в работе по проведению Всероссийской переписи населения, потребность в ПЦР-диагностике за последний месяц резко возросла. Охват тестированием в регионе составляет более 320 человек на 100 тысяч населения, — сообщили представители обладминистрации.



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Власти Липецкой области откроют в декабре новую лабораторию для ускорения тестирования на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Также для быстрой диагностики закуплены 42 тысячи экспресс-тестов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.