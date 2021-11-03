И. О. Феклина: про работу, ковид и о чем душа болит

Главный врач горбольницы № 2 Ирина Олеговна Феклина руководит здесь с 2017 года. На ее плечах немалый груз ответственности, ежедневное решение не только административно-хозяйственных проблем, но и непростых задач, связанных с лечением людей, да еще в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Чтобы узнать, как коллектив медучреждения работает в это сложное, напряженное время, журналист «Красного знамени» встретилась и побеседовала с И. О. Феклиной, которая, кстати сказать, еще и общественница. Она депутат городского Совета депутатов, а кроме того, член правления городской организации Липецкого регионального отделения Союза женщин России, руководит первичной ячейкой, объединяющей лучших представительниц медучреждения.

Главный врач горбольницы № 2 Ирина Олеговна Феклина.

Знакомство

и новый подход

Передо мной миловидная женщина в ослепительно белом халате: модная челка, умный, внимательный взгляд, добрая улыбка — все это невольно располагает к собеседнику. Наверное, поэтому мы быстро находим общий язык. Несмотря на то, что наша беседа часто прерывается телефонными звонками и решением различных текущих вопросов, связанных с работой медучреждения, я только укрепляюсь в мысли: передо мной вдумчивый, опытный руководитель, болеющий душой за свое дело, владеющий современными методами менеджмента и в то же время продолжающий лучшие традиции советской медицины. О ней (медицине), а также о новых вызовах и проблемах отрасли как раз и пошел наш разговор.

— Ирина Олеговна, приход ковида застал горбольницу № 2 в разгар реализации многих новшеств и начинаний…

— Это так. Мы стали участниками проекта «Бережливое производство», в нашем случае — «Бережливая поликлиника», включающую в себя современную модель оказания первичной медпомощи населению, а также создание комфортных условий и доступных услуг для людей. В основе нового подхода лежит максимальная забота о пациентах. Сюда входят многие параметры, в том числе, например, разработка удобной и понятной внутренней навигации для передвижения посетителей медучреждений, снижение потерь рабочего времени у персонала. Если коротко, новая модель предполагает бережливое отношение к пациентам, сотрудникам и ресурсам.



Успели много,

есть чем гордиться

— Что уже сделано для реализации проекта «Бережливая поликлиника» в горбольнице № 2?

— Еще до прихода коронавирусной инфекции мы вместе с коллективом успела немало. Например, в поликлинике кардинально реконструировали холл, оснастили его электронной регистратурой, установили терминалы для записи к врачам. На первых трех этажах (а также на пятом, где у нас расположен онкоцентр) сделали отличный ремонт. Открыли свой колл-центр, где 4 оператора принимают по телефонам заявки на вызов докторов. Помещения и коридоры оснастили указателями, причем для удобства передвижения посетителей они у нас размещены не только на полу, но и на стенах и даже на потолках.

В рамках реализации программы «Доступная среда» обустроили при входе в медучреждения кнопки вызова для маломобильных пациентов. Для слабовидящих вся размещенная информация дублируется шрифтом Брайля. Позаботились и о слабо­слышащих: активно сотрудничаем с сурдопереводчиком Еленой Дудиной, которая в случае необходимости приходит на помощь и способствует нормальному общению персонала с особенными пациентами.

Гордимся тем, что в 2019 году открыли центр амбулаторной онкологической помощи. Теперь горожане с соответствующими заболеваниями могут не ездить в Липецк, поскольку у нас есть возможность сделать ряд анализов, обеспечить медобследование и даже лечение. Мы, например, проводим химиотерапию, в дневном стационаре для таких больных выделена отдельная палата. Душа болит о том, что, к сожалению, силами наших специалистов пока мы можем справиться далеко не со всеми онкодиагнозами.

Стационар горбольницы № 2 пополнился современным оборудованием, отремонтированы неврологическое и терапевтическое отделения.



300 анализов

в день, и это мало

— Коронавирус охватил российские территории, в том числе и наш регион. Какие шаги предприняты медиками в этой связи в первую очередь?

— В декабре 2020 года по приказу управления здравоохранения Липецкой области на базе нашей бактериологической лаборатории открылся ПЦР-отдел для диагностики ковида.

Из средств облбюджета закуп­лено специальное оборудование, усовершенствована вентиляционная система. Четыре наших лаборанта и два доктора прошли соответствующее обучение. У нас исследуется биоматериал, взятый у пациентов не только в городе, но и в Елецком, Становлянском, Измалковском, Долгоруковском, Краснинском районах. Несмотря на то, что для диагностирования используются современные цифровые технологии, персонал испытывает огромную нагрузку — как физическую, так и психологическую. Достаточно сказать, что в день отдел ПЦР проводит 300 (!) анализов. Но сегодня и этого уже недостаточно. Особенно сейчас, когда заболеваемость коронавирусом в стране и в области бьет все рекорды. Поэтому, учитывая обстоятельства, мы отправили в региональный центр заявку и надеемся, что уже в ближайшее время дополнительно приобретем новое оборудование. По планам его производительность в два раза превосходит имеющееся. Безусловно, это сделает наш вклад в преодоление зловредной смертоносной инфекции еще более значимым.

С недавних пор мы стали использовать экспресс-тесты на выявление коронавируса: в первую очередь это исследование показано беременным женщинам, пожилым и людям с хроническими заболеваниями, находящимся в зоне риска, а также тем, у кого наблюдаются симптомы болезни.



Колоссальные нагрузки

— В социальных сетях то и дело появляются сообщения о том, что вызвали врача на дом к заболевшему, а тот появился только на следующий день… Как считаете, это домыслы, или реальные факты?

— К сожалению, чаще правда, чем вымысел. Для начала отмечу: численность населения в нашей зоне ответственности — 43 тысячи человек. Но если до пандемии даже при сезонных пиках заболеваемости ОРВИ и гриппом в день насчитывалось максимум 40 вызовов, то сейчас — 200 — 210! Из них почти 70 процентов — от горожан с повышенной температурой, что автоматически зачисляет их в число потенциальных больных, инфицированных ковидом. На вызовы выезжают четыре фельдшерские и одна врачебная бригады, то есть нагрузка на них просто колоссальная! Зачастую рабочий день этих специалистов заканчивается в полночь, а на утро снова нужно быть в строю…

— А есть ли в больнице кадровый дефицит?

— Увы, это так. Проблема характерна не только для нашего города, региона, но и страны в целом. Могу сказать, что и до пандемии обеспеченность поликлиники и стационара необходимыми специалистами составляла 70 процентов. А с приходом ковида ситуация еще более усугубилась: часть врачей-пенсионеров решила не искушать судьбу и уволилась.

Думаю, ситуацию можно исправить, если вернуть использование старой, испытанной советской системы распределения выпускников.



Проблемы

и задачи решаются, вакцинация идет

— И как вы находите выход из положения с кадрами?

— Чтобы решить проблему, берем на работу старшекурсников местных медицинских образовательных учреждений, они у нас даже на вызовы выезжают. Несмотря на молодость, прекрасно справляются с возложенными на них обязанностями. С 15 октября у нас временно закрылись центр здоровья и два отделения — профилактики и физиотерапии. Освободившийся медперсонал также задействован для работы с заболевшими горожанами.

Должна отметить, что глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов в курсе наших проблем и нашел вариант смягчения ситуации. Вышло постановление руководителя региона о доплатах к окладу тем докторам, которые ушли на заслуженный отдых, но сегодня не прочь вернуться к прежней работе. Это, безусловно, мотивирует наших коллег-пенсионеров, и несколько человек уже снова зачислены в штат. Конечно, мы им очень благодарны за это — их опыт и умелые руки нам сейчас очень пригодятся.

Хочу низко поклониться большинству сотрудников нашего медучреждения, которые в это сложное время проявляют высокий профессионализм, ответственность, добросовестность, сочувствие и сострадание. В их числе — заместитель главврача по поликлинике Т. И. Бабушкина, заведующая терапевтическим отделением О. Г. Орлова, врачи-терапевты Е. В. Байгота, Е. В. Иванова, Е. А. Илюхина, медсестры С. В. Паршина, А. Ю. Елисеева, Т. Е. Преображенская, фельдшеры Т. А. Гришина, Е. В. Колесникова, медсестры прививочного кабинета С. И. Чигур, Н. В. Зиборова и многие другие.

— Как сейчас проходит вакцинация населения?

— В нашей поликлинике сделать прививку можно одновременно в двух кабинетах — на первом и втором этажах. Должна отметить, что в эти дни мы наблюдаем повышенный интерес горожан к вакцинации. Все больше ельчан решают защитить себя от опасной болезни, сделав укол. К тому же раз в неделю организуем прививки на выезде — чаще всего около торгового центра «Глобус». Такая тактика тоже дает положительные результаты.

Кстати, Министерство здравоохранения РФ решило поддержать материально сотрудников, занятых на вакцинации населения — им положены поощрительные выплаты. Также доктора, средний и младший медицинский персонал, работающий с ковидными пациентами, получают федеральные доплаты, определенные Президентом России.

Поскольку сегодня из-за роста заболеваемости посещение некоторых учреждений возможно только по предъявлении QR-кодов, мы совместно с Елецким городским отделом МФЦ организовали в регистратуре поликлиники специальное окно № 5. Там специалист проводит все необходимые консультации, а также помогает клиентам, особенно пожилого возраста, установить этот код на телефон.



И доброе слово лечит

— Ирина Олеговна, сегодня близость опасной болезни неминуемо порождает нервозность пациентов, неминуемы разного рода конфликты. Как вам удается и сохранять стабильную работу медучреждения, и удерживать ситуацию под контролем?

— Большинство наших сотрудников отлично понимает важность момента и ведет себя подобающе, как и надлежит людям в белых халатах. Душевное равновесие, терпение, уважение к пациенту, сострадание — часть нашей профессии. И, конечно же, приходится постоянно разговаривать с персоналом, убеждать, находить подходящую мотивацию и просить их в свою очередь спокойно и доходчиво отвечать на все вопросы людей, успокаивать и подбадривать их. Ведь издавна известно: доброе слово лечит, а психология — неотъемлемая часть нашей профессии. На том и стоим.

И, несмотря ни на что, уверенно смотрим в будущее, продолжаем планово оснащать наше учреждение новым, современным оборудованием. Например, получили новый цифровой рентген, аппарат УЗИ экспертного класса с более широкими возможностями диагностирования, оснастили новым оборудованием отделение физиотерапии. На подходе — цифровой мамограф.

Одновременно с повседневными заботами ремонтируем крышу над одним из помещений стационара, строим переход между корпусами, приводим в порядок больничный физиотерапевтический кабинет, а в поликлинике проводим ремонт рентгенологического. И делаем все возможное, чтобы все мы вернулись к обычной жизни…

— Ирина Олеговна, при всей загруженности вы еще успеваете заниматься делами городского женского движения, создали в своем медучреждении первичную ячейку…

— Вопросы, которые мы решаем в женсовете, находят отклик в мой душе и перекликаются с профессией — здоровье, материнство, охрана семьи и детства. К примеру, мы стали инициаторами проведения в городе рождественской елки для детей из опекунских семей, подготовили нашу коллегу к участию в областном профессиональном конкурсе, где она стала победителем. Уже несколько лет помогаем бывшей нашей сотруднице, одинокой пенсионерке, работавшей участковым врачом-терапевтом. До ковидных ограничений всегда поздравляли наших ветеранов с праздниками, организовывали для них чаепитие, дарили продуктовые наборы. Как общественники, стремимся к тому, чтобы все женщины города чувствовали нашу поддержку, заботу и внимание.

В ТЕМУ:

Ирина Олеговна Феклина — врач в третьем поколении. Ее прадед был хирургом-новатором, недаром в небольшом городке в Нижегородской области, где он работал, одна из улиц названа его именем, а в больничном дворе находился его бюст, который позже передали в местный музей.

Бабушка нашей героини свой диплом об окончании Ленинградского мединститута получила в разгар Великой Отечественной войны, в 1943 году. Возглавляла в Ельце родильное отделение в железнодорожной больнице. Сама И. О. Феклина закончила мединститут в составе Якутского госуниверситета. Ныне семейную династию продолжает дочь Ирины Олеговны, она студентка Воронежской медакадемии имени Н. И. Бурденко.