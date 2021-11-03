Юные липчане стали призерами всероссийского Слета ЮИД

Традиционный всероссийский Слет юных инспекторов движения, где юные липчане заняли третье место, в этом году проводился в федеральном детском центре «Орленок». В нем приняли участие юидовцы почти из 40 российских регионов.

Липецкую область представляла команда «Академия ЮИД» Дома творчества поселка Лев Толстой, в которую вошли школьники Даниил Котов, Артем Курцев, Диана Сазонова и Анастасия Цуканова. Наставником ребят была педагог Валентина Понкратова.

Программа слета оказалась очень насыщенной, сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области. Его участники проходили тестирование на знание Правил дорожного движения, посещали тематические занятия и мастер-классы по личностному развитию, выполняли задания по созданию социальных проектов и видеороликов. Кроме того, юидовцы представляли свой регион и опыт работы отряда по профилактике дорожно-транспортного травматизма, сдавали контрольный зачет по фигурному вождению велосипеда и «орлятский норматив». А тематические квесты и интеллектуальные игры дали возможность ребятам продемонстрировать сплоченную командную работу.

Во время смены для юных инспекторов организовали цикл образовательных занятий «Код безопасности», на которых представители Госавтоинспекции рассказывали об основах транспортной культуры, правилах оказания первой помощи и истории движения ЮИД. Полученные знания юидовцы продемонстрировали в итоговом интеллектуальном тестировании. «Образовательные программы способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Также ребята посещали бассейн, скалодром и другие спортивные занятия. Кроме того, были организованы экскурсии в Дом авиации и космонавтики, астрономическую обсерваторию и музей детского центра Орленок. По результатам состязаний Диана Сазонова победила в индивидуальном этапе конкурса «Безопасная дорога детям», а Артем Курцев стал лучшим в номинации «Знатоки Правил дорожного движения». По итогам всех этапов представители «Академии ЮИД» заняли третье место в командном первенстве всероссийского слета. Липецкая Госавтоинспекция отмечает, что это достижение стало важным шагом в развитии юидовского движения в регионе.