Лучшими в России признаны липецкие практики по программе «Выращивание». В Липецкой области программу реализует Региональный центр инжиниринга и кластерного развития. Он является структурным подразделением АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области». «Атмосфера конструктивного взаимодействия между властью и бизнес-сообществом способна стать одним из серьезных факторов в процессе выработки дополнительных мер поддержки малого бизнеса», – считает глава региона Игорь Артамонов.

Недавно Корпорация МСП отметила поддержку компании «КОРСТЭЛ». Предприятие делает литье из чугуна и стали для машиностроительной отрасли. Компания является участником кластера «Долина машиностроения». В процессе «выращивания» «КОРСТЭЛ» получил рекламу и макеты своей продукции, собственный сайт, усовершенствованный по всем запросам времени, маркетинговые исследования рынка сталелитейной продукции, сертификацию качества продукции. Компания зарегистрировала полезную модель «Литейный ковш» под своим товарным знаком, а еще разработала и изготовила литейную оснастку для производства новых видов изделий. «Выращивание» позволило повысить выручку предприятия в четыре раза.

Программа «Выращивание» дает возможность субъектам МСП расширить и модернизировать производство, приобрести новое оборудование, получить доступ к финансовым и материальным ресурсам, найти новые источники сбыта своей продукции, стать надежными поставщиками. Подать заявку на участие в программа «Выращивание» можно на сайте.