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Новости области

Строительство детской поликлиники и женской консультации в Чаплыгине

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Глава региона Игорь Артамонов сегодня проинспектировал строительство детской поликлиники и женской консультации в Чаплыгине, которое началось в октябре. Перед строительством были проведены необходимые археологические раскопки, сейчас ведутся работы по устройству котлована, вынос сетей.

«Люди давно ждали эти медучреждения. Здесь будет трёхэтажное здание с современным оборудованием и кабинетами.  Как рассказал главный врач, медиков достаточно, дефицита кадров нет. Будем следить и тщательно контролировать ход строительства», — сказал Игорь Артамонов.

Медучреждения возведут по программе модернизации первичного звена здравоохранения Липецкой области. Как сообщает региональное управление здравоохранения, новая детская поликлиника в Чаплыгине будет рассчитана на 75 посещений в смену, женскую консультацию в смену смогут посещать 50 пациенток. Строительство должно завершиться в декабре 2022 года. Игорь Артамонов также оценил капитальный ремонт школы №4. В одном здании 2000 года постройки заменили освещение, окна, выполнили внутреннюю отделку. В другом, построенном в 1967 году, полностью заменили все коммуникации, также заменили окна, крышу, закупили мебель. Здесь разместится начальная школа, рассчитанная на 150 детей. Ученики сядут за парты 8 ноября.  

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