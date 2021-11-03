Перепись населения на «Госуслугах» продлят до 14 ноября

Росстат предложил продлить сроки проведения переписи на портале Госуслуг на совещании у первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова. Участники совещания поддержали предложение Росстата. Первый вице-премьер отметил, что онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство для всех жителей страны. Росстату и Минцифры РФ поручено обеспечить возможность заполнения анкеты на Госуслугах до 14 ноября. На Госуслугах переписывается каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения. Ко 2 ноября перепись прошли уже 63% жителей страны, около 20 млн человек — самостоятельно через портал.

В Липецкой области порталом Госуслуг воспользовался каждый четвертый жителей региона. Кроме того, жители области смогут пройти перепись на стационарном переписном участке в школе у дома или ДК (они работают с 8.00 до 21.00 и в праздничные дни), а также в центрах «Мои Документы». При этом будет возможность переписать не только себя, но и членов своего домохозяйства. Также все участники Всероссийской переписи населения, которые прошли ее на портале Госуслуг, получат подарки от партнера – Сбера.

Жители Липецкой области смогут самостоятельно заполнить электронную анкету Всероссийской переписи населения вплоть до 14 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Липецкстата со ссылкой на заместителя руководителя Росстата Павла Смелова.