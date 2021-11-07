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COVID-19

В маске без опаски

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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Липецкой области в елецком общественном транспорте возобновлены проверки соблюдения масочного режима.

Масочный режим в елецких автобусах нарушается повсеместно. Теперь за это будут наказывать рублем.

Стартовали ежедневные рейды, проводящиеся сотрудниками администрации города и ОМВД России по г. Ельцу. Контролеры будут проверять не только наличие масок у пассажиров и водителей, но и графики дезинфекции салонов автобусов. Ковид-диссидентов высадят.
Администрация города напоминает: необходимо находиться в медицинской маске, закрывающей нос и рот, при посещении объектов розничной торговли, в общественных местах — помещениях организаций и учреждений всех форм собственности, в храмах, парках, кинотеатрах и т. д.
Игнорирование масочного режима в транспорте грозит административными штрафами в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ: для граждан — от одной до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

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