Самые популярные вопросы о Всероссийской переписи населения

Всего 7 дней осталось до окончания переписи населения.

До 14 ноября поучаствовать в событии десятилетия можно одним из четырех способов:

самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг – впервые в истории переписи,

посетить стационарные участки в ближайшей школе или доме культуры с 8.00 до 21.00, либо в МФЦ: там будут работать переписчики, и жители смогут заполнить у них переписные листы,

дождаться переписчика дома.

Предварительные итоги переписи появятся в апреле 2022 года, а окончательные данные будут опубликованы в четвертом квартале 2022-го. Пока же мы собрали ответы на самые популярные вопросы о самой необычной переписи за всю историю.

Как защищают личные данные при заполнении листов на Госуслугах?

Заполненная на Госуслугах анкета отправляется без части с личными данными, указанными в кабинете. Данные авторизованных пользователей отсекаются в момент передачи заполненных электронных переписных листов и обезличиваются. При обработке ответов доступны населенный пункт (без улицы и номера дома, только название муниципального образования), возраст и пол отвечающего. По ним нельзя будет установить, кого именно опрашивали, и о каком человеке идёт речь. Это самые общие социально-демографические показатели об участниках домохозяйств – также, как и при традиционном опросе.

Насколько безопасно общение с переписчиком в условиях ковидных ограничений?

Среди переписчиков вакцинированы более 85%, еженедельно для них организуют ПЦР-тестирование. Из-за сложной эпидобстановки во время нынешней переписи для переписчиков действует еще одно ограничение – им нельзя заходить в квартиры и частные дома жителей, опросные листы заполняются с учетом социальной дистанции. Кроме того, вместо заполнения бумажных листов, переписчики пользуются планшетами. На стационарных переписных участках, а также в МФЦ, правила соблюдаются так же строго.

Зачем проводить перепись, если многие ведомства собирают данные?

Несмотря на существование баз данных в государственных структурах, перепись собирает информацию независимо от них. Личные ответы жителей помогают уточнить и актуализировать данные, которые уже собираются, а еще — получить сведения, которых нет больше нигде. Например, можно актуализировать данные загсов о людях, которые состоят в браке. Или получить более подробную информацию о внутренней миграции – сколько жителей работают в соседнем населенном пункте — фактическое состояние брака, время, которое тратится на дорогу до работы. Ни одна база не содержит информации о количестве семей (домохозяйств), их составе, наличии детей, жилищных условиях и других характеристиках.

На какие вопросы нужно будет ответить – и кому?

Организаторы предлагают три вида опросных бланков: форму Л, форму П и форму В.

Бланк формы Л содержит 23 вопроса для тех, кто постоянно живет в России, — здесь попросят выбрать соответствующие варианты на вопросы о поле, возрасте, профессиональной занятости, владении иностранными языками, состоянии в браке, количестве детей, источниках дохода и других социально-экономических показателях.

Бланк формы П содержит 10 вопросов о жилье участников переписи: какого года постройки дом и из какого материала сделаны стены, какова площадь и сколько комнат в доме/квартире.

Заполнить бланк формы В предложат временно находящимся в России иностранцам. В нем семь вопросов, в том числе о цели приезда в Россию и продолжительности проживания в стране.

Какие вопросы задавать не будут?

Переписчики не станут спрашивать о размерах дохода, только о его источнике — работа, пенсия, пособие, стипендия. Также не спросят, кто собственник жилья, и не будут просить показать паспорт. А вот уточнить фамилию, имя и отчество могут — это нужно, чтобы одного человека не опросили дважды. Однако человек может отказаться сообщать свою фамилию. Для конфиденциальности информация о фамилии, имени и отчестве не будет храниться вместе с переписным листом.

Зачем проводят перепись населения?

Одна из основных задач переписи — вести учет, сколько человек живет в конкретном населенном пункте, и понимать темпы и структуру внутренней и внешней миграции. Для этого необходимо знать основные демографические показатели — уровень образования, национальный состав, фактический состав семьи и так далее.

Перепись населения — самый эффективный и зачастую единственный способ получить эту информацию и на ее основе определить, сколько в стране жителей, какие проблемы у них есть. Эту информацию будут использовать в национальных проектах.

Почему перепись населения проводится раз в 10 лет?

Мировой опыт проведения переписей показал, что 10 лет — оптимальный временной период. Эту практику инициировала Организация Объединенных Наций, в которую входит и Россия: каждые 10 лет объявляется очередной раунд — в это время странам рекомендуется провести перепись, чтобы в масштабах всей планеты определить, как меняется население и как мигрирует.

Почему стоит принять участие в переписи?

Данные переписи позволят проанализировать текущие нужды россиян и спрогнозировать, в чем они будут нуждаться в будущем.

Точные данные о численности населения дадут возможность региональным и федеральным властям рассчитать потребность в детских садах, школах, больницах и других объектах социальной инфраструктуры, определить, какие льготы особенно актуальны, скорректировать размер выплат, например, материнского капитала. Еще обновленные статистические данные помогут модернизировать и реализовать новые проекты в сфере образования, медицины и строительства.

Посчитают ли жителей области, переехавших из других регионов?

Посчитают всех жителей области. Критерий простой: если человек живет здесь больше 12 месяцев, он автоматически считается жителем региона.

Задать дополнительные вопросы можно специалистам, позвонив на горячую линию Всероссийской переписи населения: +7 800 707-20-20. Звонки принимают ежедневно с 09:00 до 21:00. В остальное время работает автоответчик, можно оставить свой вопрос, а позже перезвонит оператор.

Как понять, что перед вами переписчик?

Переписчик обязан показать удостоверение, оно действительно при предъявлении паспорта. Обязательные атрибуты переписчика — синий портфель с надписью «Росстат», синий шарф с надписью ПН-2020, жилет со светоотражающими полосами. Также у переписчика с собой планшет со специальным программным обеспечением.

Даже если вы заполнили электронный переписной лист на портале госуслуг, переписчик может посетить вашу квартиру. Он придет, чтобы уточнить, проходили ли перепись все, кто живет в квартире. Если вы лично заполняли переписной лист на стационарном участке, переписчик в вашу квартиру уже не придет. Узнать своего переписчика можно по номеру телефона вашего переписного участка или позвонив на горячую линию: +7 800 707-20-20.