Очередная акция поддержки учреждений здравоохранения в условиях пандемии стартует в Липецке. Волонтеры фонда «Милосердие» на личном автотранспорте будут безвозмездно доставлять врачей по вызовам больных. Это поможет ускорить экстренную медицинскую помощь жителям города и разгрузить штатный персонал поликлиник. «Сегодня нашим врачам очень важна поддержка и власти, и бизнес-сообщества, и каждого жителя Липецкой области. Медики ежедневно вступают в борьбу за жизнь других, рискуя собственным здоровьем. Их труд заслуживает восхищения», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Акция продлится не менее месяца. За это время волонтеры фонда планируют ежедневно делать около 200 выездов к больным. «С начала пандемии мы неоднократно помогали липецким медикам в их непростой работе. В прошлом году фонд организовал горячее питание врачам и медсестрам областной инфекционной больницы, в этом году неоднократно помогал клиникам по различным хозяйственно-бытовым вопросам. Кроме этого ни на месяц не прекращалась передача в ковидные госпитали региона средств защиты, востребованных лекарств и дорогостоящего оборудования на сотни миллионов рублей», — сообщила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Ранее волонтеры помогли провести в Липецке акцию поддержки одиноких родителей, многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов. От фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, им передали более 8000 продовольственных наборов. Волонтеры фонда активно участвуют в акциях поддержки жителей и противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. В прошлом году в пяти регионах России 300 корпоративных волонтеров помогали в проведении благотворительной акции помощи ветеранам Группы НЛМК «Мы рядом». Наборы с продуктами, предметами первой необходимости, информационными материалами по защите от пандемии получили около 16 тысяч пенсионеров.