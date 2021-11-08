Липецкие школьники и студенты смогут принять участие во всероссийском конкурс «Мой город — моя забота»

Всероссийский конкурс «Мой город — моя забота», с участием в том числе и молодежи Липецкой области, проводится до 15 мая 2022 года. Он нацелен на создание благоприятных условий для социально-экономического развития территорий с учетом мнения молодых граждан в формировании качественной окружающей городской сред, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области. К участию приглашаются молодые люди в двух возрастных категориях: 12-17 и 18-25 лет.

Всероссийский конкурс проводится во всех 85 субъектах Российской Федерации по 10 номинациям: 1) «Общественный экологический мониторинг»; 2) «Развитие туристской индустрии»; 3) «Умный город»; 4) «Качественная эстетика городской среды»; 5) «Культура планирования использования территорий»; 6) «Архитектурный образ будущего»; 7) «Художественное освещение общественных пространств»; 8) «Управление ЖКХ и городским хозяйством»; 9) «Социально-ориентированное сельское пространство нового времени»; 10) «Инициативное проектирование городской среды».

Конкурс проводится в два этапа:

1 этап – заочный, проходит с 20 октября 2021 года по 1 марта 2022 года;

2 этап – очный, проходит в период с 5 марта 2022 года по 15 мая 2022 года.

Рассмотрение материалов и определение победителей заочного этапа производится с 1 по 4 марта 2022 года.

На заочный этап принимают описание инициатив, предложения в соответствии с выбранной номинацией и электронную презентацию. На очный этап можно подавать электронные презентации и эскиз-идеи обустройства общественных пространств. В рамках проведения заочного этапа конкурса участники в срок до 1 марта 2022 года регистрируются на сайте в разделе конкурса «Мой город — моя забота». При регистрации нужно заполнить анкету участника, указать номинацию и прикрепить конкурсную работу. Участники, набравшие максимальное количество баллов по каждой из номинаций, будут приглашены организационным комитетом на очный этап конкурса. Его победители и призеры награждаются дипломами всероссийского конкурса.

«Привлечение граждан к формированию комфортной среды способствует установлению диалога между горожанами и властью, а также осознанию ответственности жителей за то, как будет развиваться город», — считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Согласно целям национального проекта «Жилье и городская среда» к 2024 году в процесс благоустройства городов должно быть вовлечено не менее 30% активного населения. Проведение Всероссийского конкурса позволит повысить уровень вовлеченности заинтересованных молодых граждан в реализацию мероприятий по формированию социально-ориентированнойкачественной городской среды, выявить самые эффективные практики, инициативы, а также предложения в области формирования комфортной городской среды, отвечающие современным социально-экономическим реалиям.