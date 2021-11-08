Более 550 тысяч жителей Липецкой области привиты от COVID-19

Несколько десятков тысяч человек вакцинировали от коронавируса липецкие медики за время действия режима нерабочих дней. На сегодняшний день в регионе от COVID-19 однократно привиты 552579 человек, двукратно – 469140 человек. Охват населения – 55,4%.

В медучреждениях имеется достаточное количество вакцины, поставки препаратов проводятся регулярно. По данным областного управления здравоохранения, сегодня в регионе более 170 тысяч комплектов двухкомпонентных препаратов и свыше 24 тысяч доз «Спутника Лайт».

«От вакцинации зависит успех в борьбе с опасным вирусом. Со стороны областной власти для этого создаются все необходимые условия – работают мобильные пункты вакцинации, для медиков действуют стимулирующие выплаты, запасы вакцины постоянно пополняются. Чем больше жителей региона привьётся от COVID-19, тем быстрее у населения выработается коллективный иммунитет и область сможет вернуться к жизни без ограничений, а люди престанут бояться за своих близких», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.