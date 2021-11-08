Волейболистки «Липецка» выиграли домашний матч у «Енисея»

Из пяти матчей, сыгранных волейбольным клубом «Липецк» в текущем розыгрыше суперлиги, четыре завершились на тай-брейках. В том числе и состоявшийся накануне против красноярского «Енисея», в котором липецкие волейболистки добились первой домашней победы в сезоне, сообщает LipetskMedia.

Первый сет «Енисей» играл лучше во всех компонентах и закономерно победил 25:15. После перерыва у липчанок заработал и блок, и защита. При этом команда по-прежнему испытывала проблемы на приеме, однако в нужные моменты игроки работали слаженно. Партию «Липецк» завершил со счетом 25:21 в свою пользу. В третьем сете «Енисей» выдал мощный рывок, набрав шесть очков подряд, и больше не упускал преимущество. Сибирячки стабильно атаковали и выиграли партию 25:17.

В начале четвертого сета красноярские волейболистки вновь повели с солидным вроде бы отрывом, однако выход на площадку Натальи Фроловой стабилизировал прием, наконец-то полетела подача, было сделано пять эйсов за партию. Несмотря на девять результативных ошибок, «Липецк» взял партию со счетом 25:22. Тай-брейк прошел в равной борьбе. Все решила неточная атака диагональной «Енисея» Софьи Писаревской, пробившей в сетку на первом же матчболе. «Липецк» выиграл – 15:13 и 3:2.

Волейбол – один из самых популярных видов спорта в Липецкой области. «Волейбольные турниры привлекают жителей региона самого разного возраста к занятиям спортом и пропагандируют здоровый образ жизни», – считает руководитель области Игорь Артамонов.