Работодателям рекомендовано давать сотрудникам два выходных за вакцинацию от коронавируса

Рекомендации работодателям по предоставлению сотрудникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха утверждены решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В документе, в частности, отмечается, что трудовым законодательством работодателю предоставлены широкие возможности для самостоятельного регулирования вопросов организации труда работников.

«Исходя из положений статей 8, 22, 41 Трудового кодекса Российской Федерации повышенные или дополнительные гарантии и компенсации, в том числе условия и порядок предоставления двух оплачиваемых дней отдыха работникам, прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции (COVID-19), могут устанавливаться коллективным договором или локальным нормативным актом с учетом финансово-экономического положения работодателя», — подчеркивается в документе.

Рекомендации размещены на сайте Правительства РФ на странице Российской трехсторонней комиссии по ссылке. Они утверждены в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина по итогам совещания с членами Правительства. Список поручений опубликован на сайте Кремля.