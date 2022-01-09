Главный детский врач страны — из Ельца

Исполнилось 130 лет со дня рождения нашей землячки Ю. Ф. Домбровской — академика АМН СССР, лауреата Ленинской премии.

Родители

и учителя

Юлия Фоминична родилась 11 декабря 1891 года в Ельце в семье ветеринарного врача-микробиолога, магистра науки Фомы Клементьевича Соцевича, представленного за 45 лет своей самоотверженной работы при советской власти к званию Героя Труда.

Ее мать Евдокия Федоровна стала одной из первых фельдшериц, принимавших участие в русско-турецкой войне 1877 — 1878 годов. Вместе с русской армией переправилась через Дунай, участвовала в боях за Плевну. С корпусом Гурко перешла Балканы и закончила войну в Адрианополе в нескольких километрах от Стамбула.

В начале XX века семья Соцевичей переехала в Ростов-на-Дону. Здесь в 1906 году Юлия Фоминична окончила гимназию с золотой медалью и после успешно сданных конкурсных экзаменов оказалась зачислена в Петербургский женский медицинский институт. В студенческие годы (1907 — 1913) Юлия Фоминична с увлечением изучала медицину, слушала лекции В. М. Бехтерева, Д. А. Соколова, Г. Ф. Ланга, Д. К. Заболотного и других выдающихся ученых того времени.

По окончании вуза Юлия Фоминична работала в различных детских больницах Москвы. Интересно, что она в этот момент переболела детскими болезнями — корью и коклюшем, заразившись от пациентов. Ее учителями были выдающиеся клиницисты-педиатры Н. Ф. Филатов и И. М. Рахманинов. А с 1916 года в течение 35 лет наша землячка работала под непосредственным руководством профессора В. И. Молчанова в детской клинике медицинского факультета Московского университета, преобразованного позже в 1-й Московский медицинский институт.



После

революции

Юлия Фоминична одной из первых врачей-педиатров откликнулась на призывы советского правительства и начала активно помогать в создании системы лечебно-профилактической помощи детям, приняв на себя в 1918 году заведование одним из подразделений Московского городского отдела охраны материнства и младенчества. Работала под непосредственным руководством Н. А. Семашко и А. М. Коллонтай. Вела активную деятельность на фабриках и заводах с работницами, создавала ясли и детские консультации, а также разъясняла в лекциях-беседах значение этих учреждений в деле охраны здоровья детей.

С 1936 года после защиты докторской диссертации Ю. Ф. Домбровская — профессор, а с 1950 — директор клиники и заведующая кафедрой детских болезней 1-го Московского медицинского института. Ее исследования посвящены патологии детского возраста — расстройства дыхания и дистрофии. Много внимания она уделяла лечению пневмоний, инфекционно-аллергических заболеваний, роли витаминов в физиологии и патологии ребенка. Ее работы получили признание, а замечательные клинические лекции пользовались большим успехом у студентов и врачей. В 1950 году Юлия Фоминична возглавила кафедру детских болезней 1-го ММИ им. И. М. Сеченова. Создала школу педиатров. Под ее руководством подготовлено около 40 кандидатов и докторов медицинских наук, 5 ее учеников заведовали кафедрами педиатрии.



О свойствах характера

К концу 50-х годов стало ясно, что старое здание клиники и мало, и плохо приспособлено к лечению детей. В институте было резко увеличено количество мест для студентов, Требования к подготовке молодых специалистов возрастали. Благодаря энергии Юлии Фоминичны и ее настойчивости вышло постановление правительства о постройке нового здания клиники детских болезней на ул. Б. Пироговской, 19. С этим связано несколько любопытных эпизодов, характеризующих нрав и статус Юлии Фоминичны. Сначала было построено два этажа новой клиники, начали делать крышу, но потом ее разобрали и достроили еще один этаж — Юлии Фоминичне удалось обосновать, что для клиники необходим третий этаж для лабораторий и кабинетов. Она, несмотря на свою занятость основной работой, постоянно контролировала ход строительства. К примеру, когда в здании началась отделка, наша землячка обратила внимание на то, что стены и вестибюль красят в грязно-зеленый цвет. Она спросила, нельзя ли покрасить стены в теплый цвет, как это и положено для медицинских учреждений, а именно в светло-бежевый или розовый, все-таки здесь будут дети. Ей ответили, что нельзя! «Ну что же, — сказала она, — через два часа я приеду сюда с Ниной Петровной Хрущевой, и мы вместе оценим вашу работу». Надо ли объяснять, насколько эти слова помогли строителям в поисках светлой краски.

Другой своей заслугой Юлия Фоминична считала установку памятника Н. Ф. Филатову, своему главному учителю в ознаменование 100-летия со дня рождения с надписью «Другу детей».



Главный детский врач

Юлия Фоминична участвовала во всех съездах детских врачей, проходивших в ее бытность, на многих из них делала программные доклады. В 1945 году ее избрали председателем правления Московского общества детских врачей, которое она возглавляла более 20 лет. В 1960 году Юлия Фоминична стала председателем правления Всесоюзного общества детских врачей. Вот пример впечатления, которое она производила. Один педиатр, ранее никогда не видевший Юлии Фоминичны, однажды побывав на заседании Московского общества детских врачей, так передал свои впечатления о председателе: «Сидит Юлия Фоминична, а вокруг нее другие педиатры, ну как котята». Заметим, что это была не молодежь, а ведущие московские профессора, женщины и мужчины солидного возраста.

Сама Юлия Фоминична делала все быстро, и не любила тех, кто, как она говорила, «молоко квасит».

Немного о взаимоотношениях поколений. Однажды Домбровская сказала Д. В. Колесову: «Вот ваше поколение, молодежь, — сильное. А предыдущее поколение — слабое». Почему? Потому что на время была прервана связь поколений: в период борьбы с «безродными космополитами». В те годы Юлия Фоминична вынужденно рассталась сразу с пятью ведущими сотрудниками. На их место пришли новые люди, недостаточно подготовленные — «рабфаковского» уровня, и это сказывалось много лет, но, к счастью, главным образом на уровне научной, а не лечебной работы.



Об увлечениях

Общаться абсолютно на любом уровне Юлии Фоминичне помогали не только ум и доброжелательность, но и остроумие. В поздние годы ее вдруг охватила страсть к коллекционированию картин. Из замечательных приобретений — картина А. К. Саврасова «Деревня при лунном свете» и один из вариантов «Московского дворика» В. Д. Поленова. Самый известный вариант находится в Треть­яковской галерее.

На обложке «Огонька» за 1956 год можно увидеть фотографию Юлии Фоминичны — тогда депутата Верховного Совета СССР — у себя дома на фоне этой картины. Про нее она разъясняла: «Имейте в виду, это трезвый, это еще не пьяный Саврасов».

Любопытно также, что на старости лет Юлия Фоминична не пропускала ни одной телевизионной трансляции хоккея — видимо, это соответствовало ее темпераменту. Болела за «Спартак», который в то время не особенно выделялся.



Научное наследие и последняя операция

Перу Ю. Ф. Домбровской принадлежат 5 монографий, свыше 160 статей и глав в сборниках. Она была одним из авторов учебника для студентов педиатрического факультета медицинских институтов «Пропедевтика детских болезней», написанного в соавторстве с В. И. Молчановым и Д. Д. Лебедевым, выдержавшим 5 изданий. Под руководством Ю. Ф. Домбровской вышло 10-томное руководство по педиатрии (1965). Она принимала активное участие в работе журнала «Педиатрия», подарила Елецкому краеведческому музею несколько своих печатных работ. На одной из них написала: «Городу моей родины — Ельцу с особой теплотой за внимание ко мне и дружеским приветом к педиатрам Ельца. Ю. Домбровская».

Заслуги Юлии Фоминичны высоко оценены: она награждена тремя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, многими медалями.

В 1976-м, на 85 году жизни, ей пришлось перенести полостную операцию в области желчного пузыря. Операция была сложной и, несмотря на присутствие почти всех лучших хирургов страны, закончилась неудачно. Похоронили Ю. Ф. Домбровскую в Москве на Новодевичьем кладбище.

Адольф ШЕВЕЛЮК,

Москва