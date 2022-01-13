Надёжное газоснабжение было обеспечено в Липецкой области в период новогодних праздников

В новогодние праздничные дни специалисты АО «Газпром газораспределение Липецк» обеспечили надежное газоснабжение потребителей. Аварий и инцидентов на газораспределительных сетях зарегистрировано не было.

В целях обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей была организована работа специалистов, осуществлявших контроль за техническим состоянием объектов газораспределительной сети. Работали бригады по выполнению аварийных и ремонтных заявок внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. На случай необходимости были предусмотрены меры по усилению дежурных бригад аварийно-диспетчерской службы.

В общей сложности за новогодние и праздничные дни было выполнено 218 аварийных и 696 ремонтных заявок, а также проведено техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в 1 375 квартирах и домовладениях. «Благодаря качественной работе газовиков жители региона обеспечены бесперебойным газоснабжением. Газовая инфраструктура развивается, что позитивно сказывается на качестве жизни людей и гарантирует их безопасность», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.