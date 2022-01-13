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Всемирный день снега липчане отметят фестивалем зимних забав

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Фестиваль зимних забав «Три пингвина» ждёт гостей. Он пройдёт  на территории комплекса Hillpark в рамках празднования «Всемирного дня снега» и станет частью международной кампании FIS «Покажите детям снег». Как сообщает региональное управление физической культуры и спорта, для участия необходимо не позднее 15 января подать заявку по электронной почте: fgss_lo@mail.ru.

Программа фестиваля:

09:00 – Регистрация участников спортивного блока

10:00 – Народный слалом, Лыжная гонка, Волейбол на снегу, Регби на снегу

12:00 – Торжественное открытие фестиваля. Награждение победителей спортивного блока

12:30 – Состязания «Тазовый Downhill», Начало конкурсов и мастер-классов

13:00 – Коньковый батл

13:30 – Гонка «Крутые пингвины»

14:30 – Battle сани

15:00 – Карнавал

15:30 – Закрытие фестиваля

С условиями участия в фестивале можно ознакомиться в официальной группе РОФСО «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Липецкой области» в социальной сети ВКонтакте.

«Всё больше жителей региона приобщается к здоровому образу жизни. Мы видим, что такие спортивные фестивали востребованы у населения, и будем поддерживать подобную практику», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

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