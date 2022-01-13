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До 2031 года запланировано вовлечь в оборот 13,2 млн га

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Госпрограмма эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса действует в России с 2022 года, сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области.

 До 2031 года запланировано вовлечь в оборот 13,2 млн га неиспользуемых земель и сохранить в сельхозобороте мелиорированных почв на площади не менее 3,6 млн га. Также поставлены задачи по химической мелиорации на площади 2,8 млн га, обеспечению благоприятного водного режима на площади 1,35 млн га и сбору информации об актуальном состоянии земель сельхозназначения. «Агропромышленный комплекс области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью», – считает глава региона Игорь Артамонов.

 Так, в рамках федерального проекта «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения», включенного в новую госпрограмму,  в 2022 году в стране планируется произвестковать порядка 175 тыс. га пашни с привлечением средств федерального бюджета, будут поддержаны 227 проектов. Аграриям за счет средств федерального и региональных бюджетов компенсируют 50% фактически осуществленных ими затрат.

В Липецкой области господдержкой в рамках новой госпрограммы в текущем году смогут воспользоваться 19 компаний. Два предприятия будут реализовывать проекты по орошению сельхозземель, 17 получат федеральные средства на известкование почв.

Известкование кислых почв улучшает их агрохимические и агрофизические свойства и повышает плодородие. В 2022 году в регионе известкованием с господдержкой будет охвачено 16,3 тыс. га. На 566 га дополнительно планируется выращивать сельхозкультуры на орошении. Общая площадь действующих мелиоративных земель в Липецкой области составляет порядка 17 тысяч гектаров.

Реализация госпрограммы обеспечит устойчивое развитие агропромышленного комплекса на основе расширения фонда земель сельхозназначения, а также восстановления мелиоративного комплекса. В конечном итоге это послужит укреплению продовольственной безопасности страны.

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