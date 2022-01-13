Руководители Липецкой области поздравили прокурорских работников и ветеранов ведомства с профессиональным праздником и 300-летием российской прокуратуры

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили работников органов прокуратуры региона с профессиональным праздником, который отмечается сегодня.

«Фундамент современной российской прокуратуры заложил Петр I указом от 12 января 1722 года, – говорится в поздравлении. – И на протяжении трех столетий вы честно и добросовестно отстаиваете интересы государства, защищаете права и свободы человека.

Сотрудников прокурорского корпуса всегда отличали высочайший профессионализм, верность долгу и безупречные личные качества. Работники прокуратуры Липецкой области сохраняют и приумножают традиции беззаветного служения Отечеству, обеспечивают соблюдение законности и правопорядка. Сегодня к вам за помощью и защитой всегда могут обратиться жители региона. Под вашим контролем находятся все сферы жизни области. Без эффективной работы прокуратуры трудно было бы добиться серьезных результатов в борьбе с коррупцией и незаконным оборотом наркотиков, в противодействии экстремизму и защите прав несовершеннолетних.

Вопросы безопасности граждан и борьбы с преступностью являются одними из приоритетных в работе администрации Липецкой области. Региональные власти придают большое значение взаимодействию с органами прокуратуры, которым принадлежит ведущая роль в координации усилий всех правоохранительных структур. Жители Липецкой области благодарны сотрудникам и ветеранам органов прокуратуры за трудную, но крайне необходимую для общества работу».

Игорь Артамонов и Дмитрий Аверов пожелали работникам и ветеранам органов прокуратуры Липецкой области крепкого здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов.