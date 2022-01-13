Сегодня государство становится сервисом для людей во всех сферах жизнедеятельности

Часть выплат, компенсаций и пособий, которые ранее назначали и выплачивали органы социальной защиты, с 1 января 2022 года предоставляет жителям региона отделение Пенсионного фонда России по Липецкой области. Подробно об этом нововведении сегодня на брифинге для местных СМИ рассказали заместитель главы администрации региона Ольга Белоглазова и управляющий отделением ПФР по Липецкой области Евгений Павлов.

«Речь идет о мерах поддержки, которые получают четыре категории граждан, – отметила Ольга Белоглазова. – Это неработающие граждане, имеющие детей, лица, подвергшиеся воздействию радиации, инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспортные средства по медицинским показаниям, военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР».

Ольга Белоглазова уточнила, что большую группу выплат составляют пособия и компенсации семьям умерших военных и сотрудников силовых органов. В частности, это компенсация расходов на коммунальные платежи, выплаты на ремонт частного дома или на летний оздоровительный отдых ребенка. Отдельный блок мер касается социальной помощи пострадавшим от радиации в связи с авариями на Чернобыльской атомной электростанции, объединении «Маяк», испытаниями на Семипалатинском полигоне и другими аналогичными событиями.

На брифинге подчеркивалось, что жителям Липецкой области не нужно никуда обращаться, чтобы переоформить выплаты и продолжать получать ранее назначенные пособия. Переход на перечисление средств из ПФР произойдет автоматически. Если же выплаты еще не назначены, то, начиная с 2022 года, обращаться за ними нужно в клиентские службы Пенсионного фонда. «Полный список мер поддержки, переданных в ПФР, по каждой из четырех категорий можно посмотреть на официальном портале фонда», – добавил Евгений Павлов.

Условия назначения мер не меняются, и для их оформления, как и раньше, необходимо подать заявление. При этом с переходом функций по выплатам в Пенсионный фонд их получение будет постепенно упрощаться. В частности, благодаря тому, что подтверждать право на меры поддержки фонд будет по принципам социального казначейства, основываясь преимущественно на собственных данных и сведениях, которые ПФР запросит в других ведомствах. Это позволит со временем снять с граждан обязанность по сбору документов и упростит получение средств.

В итоге для оформления социальной помощи в большинстве случаев достаточно будет только заявления, которое подается в клиентскую службу Пенсионного фонда. В дальнейшем также будут расширены каналы оформления пособий и запущены электронные заявления через портал госуслуг. Первые такие возможности будут доступны уже в этом году. «Сегодня государство становится сервисом для людей во всех сферах жизнедеятельности, – неоднократно подчеркивал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Мы стремимся все самые актуальные для жителей вопросы и проблемы решать в первую очередь».

Помимо офисов ПФР, обратиться за выплатами можно и через многофункциональные центры «Мои документы». Для этого МФЦ и ПФР заключили соглашение о сотрудничестве. Такой принцип работы внедрен в нескольких регионах страны, в том числе в Липецкой области. Поэтому жители региона по сути переход мер поддержки из одного ведомства в другое не почувствуют. Они по-прежнему смогут подать документы в МФЦ.

Также на брифинге говорилось, что рассматривать заявления на выплаты отделение ПФР будет от 5 до 10 рабочих дней и в течение такого же времени после назначения перечислять средства. Если какие-то ведомства не смогут вовремя направить в Пенсионный фонд сведения, необходимые для принятия решения по выплате, срок оформления может быть увеличен.

Первые выплаты ПФР по переданным мерам липчане получат 17 января. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику происходит в феврале, уточнили эксперты на брифинге. В феврале пособия будут выплачиваться только по новым назначениям тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале. С марта перечисление средств вернется к стандартному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в следующем за ним.

Выплаты, которые переходят в ведение отделения ПФР по Липецкой области с этого года, охватят более 33 тысяч получателей мер соцподдержки. Получить подробную информацию по вопросам назначения выплат, передаваемых Пенсионному фонду из органов соцзащиты, можно по справочным телефонам региональных отделений ПФР или через Единый контакт-центр по номеру 8-800-6-000-000.