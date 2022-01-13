Введен новый порядок оформления добровольного согласия на определенные виды медицинских вмешательств и отказа от них в 2022 году

Для оформления информированного добровольного согласия на определенные виды медицинских вмешательств и отказа от них с 1 марта 2022 года нужно будет использовать новый порядок, утвержденный приказом Минздрава России от 12.11.2021 года. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области.

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенных в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.04.2012 (далее — информированное добровольное согласие, виды медицинских вмешательств, включенных в Перечень), и отказ от видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень (далее — отказ от медицинского вмешательства), дается гражданином либо одним из родителей или иным законным представителем в отношении лиц, указанных в пункте 2 Порядка.

Информированное добровольное согласие оформляется после выбора медицинской организации и врача при первом обращении в медицинскую организацию за предоставлением первичной медико-санитарной помощи. В форме согласия указывают информацию о лицах, которым медики могут передавать данные о здоровье пациента не только при жизни, но и после его смерти. В форме отказа от вмешательства фиксируют возможные последствия данного шага, по старым правилам медработник разъяснял их устно.

При возникновении необходимости в осуществлении одного или нескольких видов медицинских вмешательств, в отношении которых оформлен отказ от медицинского вмешательства, гражданин имеет право оформить информированное добровольное согласие на такой (такие) вид (виды) медицинского вмешательства. Ознакомиться с новым Порядком дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства, с формами информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства граждане могут в правовых базах, на официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru.

Профилактика заболеваемости, охрана здоровья жителей региона являются одними из главных направлений деятельности органов власти. «Значительные усилия в этой сфере, – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, – способствуют улучшению качества диагностики и лечения ряда заболеваний, внедрению новых методик обследования и реабилитации, укреплению материально-технической базы регионального здравоохранения».