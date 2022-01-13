Около 120 млн рублей получил на реконструкцию Липецкий театр кукол

Масштабные ремонтные работы в Липецком театре кукол проводятся в рамках реализации национального проекта «Культура». На реставрацию выделено почти 120 млн рублей. Последний крупный ремонт в здании проводился в 2008 году, сообщает региональное управление культуры и туризма.

До конца года в театре планируют отреставрировать фасад здания, оснастить помещения автоматической системой пожаротушения, благоустроить прилегающую территорию и провести ряд других работ.

«Липецкий театр кукол имеет интересную историю и свой индивидуальный стиль. Поставленные на его сцене спектакли оригинальны, они неоднократно получали признание на престижных фестивалях и конкурсах. Мы заботимся о том, чтобы работникам театра было комфортно воплощать свои оригинальные идеи в жизнь, а зрители могли в полной мере проникнуться творческой атмосферой», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Из-за ремонта в начале января спектакли театра были перенесены в Липецкий областной краеведческий музей, но уже в конце месяца труппа вернётся в своё здание и возобновит показы на родной сцене.