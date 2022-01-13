Новогоднюю музыкальную сказку «Дед Мороз и Серый волк» с участием симфонического оркестра и показом видеоряда смогут посмотреть юные липчане, а также их родители 16 января в 12.00 в Доме музыки. В роли чтеца выступит актриса Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого Светлана Перекина. За пультом – художественный руководитель и главный дирижер оркестра Константин Барков.

Как сообщили в липецком Доме музыки, сказка с чтецом и оркестром придумана по мотивам советского рисованного мультфильма, созданного в 1978 году режиссером-мультипликатором Витольдом Бордзиловским. По сюжету Дед Мороз готовит подарки лесным зверятам к Новому году, а Серый волк и Ворона придумали план, как украсть зайчат. О том, что из этого вышло, а также чем закончилась новогодняя история, дети и их родители узнают из показа в Доме музыки. Заодно они познакомятся с инструментами симфонического оркестра.

«Замечательно, что и сегодня, в наше непростое время, и у юных липчан, и у их родителей есть возможность насладиться прекрасной музыкой. Она дарит нам радость общения, укрепляет дух и способность противостоять как маленьким неприятностям, так и большим жизненным проблемам», – считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.