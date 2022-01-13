Более 1500 рейдов по незаконным рубкам елей и сосен, проведенных в Липецкой области в преддверии новогодних праздников, не выявили ни одного нарушителя. Об этом сообщили в управлении лесного хозяйства региона, отметив, что и в декабре 2020-го перед Новым годом за незаконную рубку деревьев к ответственности были привлечены только два человека.

«При этом ранее ежегодно регистрировался рост нарушений, связанных с незаконной рубкой хвойных молодняков в предновогодний период, – подчеркнули в управлении. – Это наносило значительный ущерб лесам Липецкой области. Поэтому для недопущения незаконных рубок и усиления охраны хвойных молодняков совместно с представителями управления Министерства внутренних дел РФ по Липецкой области проводилось круглосуточное патрулирование хвойных насаждений».

По словам экспертов, в регионе постоянно ведется профилактическая работа, в том числе с использованием средств массовой информации, информационных щитов и аншлагов, других средств наглядной агитации о недопустимости незаконных рубок деревьев хвойных пород для новогодних праздников. «Лес – это живой организм и ему необходима наша забота: и власти, и каждого жителя области, – считает глава региона Игорь Артамонов. – Цивилизованное отношение человека к окружающей среде является приоритетом в Липецкой области».

В управлении лесного хозяйства региона напомнили, что за незаконную рубку одного новогоднего дерева нарушителю придется компенсировать вред, нанесенный лесному фонду в размере 6100 рублей. «Этот вред в соответствии с законом является значительным. И поэтому нарушитель будет привлечен к уголовной ответственности по части 1 статьи 260 УК РФ, которая предусматривает штраф в размере до 500 тысяч рублей», – добавили в управлении.