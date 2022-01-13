Игорь Артамонов и Дмитрий Аверов поздравили журналистов и издателей Липецкой области с Днем российской печати

С профессиональным праздником – Днем российской печати, который отмечается сегодня, липецких журналистов и ветеранов, издателей и полиграфистов поздравили глава региона Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.

«В нашей стране к прессе всегда относились по-особому: ей доверяют, прислушиваются, она во многом определяет общественное мнение, является посредником в диалоге власти и общества, – говорится в поздравлении. – С этой важной миссией успешно справляются и средства массовой информации Липецкой области.

Отражая различные стороны современной жизни, пресса несет своим читателям самые свежие новости, рассказывает о том, как живет сегодня Россия, Липецкая область, наши города и села. Главное, что должно отличать представителей вашей профессии, – это обостренное чувство справедливости, принципиальность и объективность. Надеемся, именно этих высоких ориентиров вы и в дальнейшем будете придерживаться в вашей ежедневной кропотливой и непростой работе.

У липецкой журналистики большой потенциал. Об этом говорят многочисленные победы и награды престижных творческих конкурсов межрегионального и всероссийского уровня, благодаря которым липецкая школа журналистики получила высокое признание.

Особую благодарность выражаем ветеранам, тем, кто стоял у истоков, кто внес свою лепту в развитие журналистики и печатного дела в регионе. Нынешнее поколение работников СМИ, оставаясь верным лучшим журналистским традициям, поддерживает высокий авторитет профессии, сохраняет доверие читательской аудитории».

Игорь Артамонов и Дмитрий Аверов пожелали ветеранам, журналистам, полиграфистам и издателям Липецкой области крепкого здоровья, благополучия, удачных творческих находок, легкого пера, оригинальных идей, признания читателей и зрителей.