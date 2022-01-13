Около 171,4 тысячи тонн овощей собрано в 2021 году в четырех теплицах с круглогодичным циклом выращивания в Липецкой области. Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, это на 17% больше, чем годом ранее, когда было получено 146,4 тыс. тонн.

«Производство овощей закрытого грунта – наша гордость, – подчеркнул начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – С 2013 года объемы производства тепличных овощей в регионе выросли почти в 30 раз. Каждый год обновляем рекорд. И 2021-й – не исключение. Это позволяет Липецкой области уже несколько лет занимать лидирующие позиции в стране».

В прошлом году липецкие аграрии сделали акцент на выращивании томатов. Их урожай составил 81,1 тыс. тонн, что превышает уровень 2020 года почти на 32%. Огурцов по итогам 2021-го получили на 4,8 тыс. тонн больше, чем за предыдущий год (89,3 тыс. тонн). Также в 2021 году работники ООО «Елецкие овощи» начали выращивать салаты. На 1 января 2022-го собрано уже более 5 млн штук, или 1 тыс. тонн. «Тепличные комплексы обеспечивают людей не только продукцией, но и рабочими местами с достойной заработной платой», – отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Тепличное овощеводство – один из наиболее активно развивающихся сегментов растениеводства в нашей стране. По данным Минсельхоза России, производство тепличных овощей в 2021 году достигло рекордных 1,4 млн тонн.