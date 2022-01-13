II муниципальный форум «Федеральный проект «Современная школа»: организация работы центров образования «Точка роста» прошел в онлайн-формате в Задонском районе, сообщает региональное управление образования и науки. Педагоги гимназии №1 Задонска и школы села Паниковец поделились опытом использования новых методов и технологий работы с детьми.

Обширный опыт работы и практические наработки в области робототехники были представлены учителем информатики Натальей Родионовой на уроке «Создание программируемого исполнителя». Под руководством учителя технологии Любови Барановой участники форума изготовили снежинки. Большой интерес вызвала презентация опыта работы школьной телестудии Владимиром Гридневым. Благодаря центрам «Точка роста», созданным в рамках национального проекта «Образование», более двух тысяч школьников Задонского района учатся создавать виртуальную реальность, исследовательские проекты с помощью цифровых лабораторий по физике и биологии, управлять квадрокоптерами, распечатывать детали на трехмерном принтере.

«С появлением «Точки роста» в гимназии была создана школьная телестудия. В ней занимаются 25 человек. У нас есть и юные режиссеры, и журналисты, и фотокорреспонденты, и редакторы, и операторы. На переменах, после уроков дети с огромным желанием собираются и обсуждают свои идеи и задумки для следующего видеоролика. Ребята снимают сюжеты о своей малой родине, различных аспектах школьной жизни, «Встречи со школьной звездой», — рассказал педагог дополнительного образования гимназии №1.

«Подобные проекты очень важны, – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов. – Мы видим, что школы идут в ногу со временем. Это даст конкурентоспособную молодежь, способную разбираться в новых технологиях. Эти люди будут востребованы. Для сельских территорий это особенно значимо. Перед детьми из сел и деревень открываются новые перспективы», – уверен руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

До конца 2024 года в Липецкой области в рамках нацпроекта «Образование» откроется еще 93 «Точки роста».