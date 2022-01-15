Телепередаче «Играй, гармонь!» — 35 лет!

В конце прошлого года исполнилось 35 лет со дня выхода телепередачи «Играй, гармонь!», снятой в Ельце. Она транслируется с 1986 года на «Первом канале». Автором и ведущим многих ее выпусков был советский и российский композитор Г. Д. Заволокин.

В. Комаров с одним из участников телепередачи «Играй, гармонь!» в процессе съемки.

Приезд Геннадия Заволокина в Елец оказался не случайным. Здесь еще с 1982 года существовал клуб гармонистов, объединявший любителей игры на елецкой рояльной гармонике. В нем состояли десятки виртуозов, игравших на воскресных «матанях» в городском парке и участвовавших в ежегодных конкурсах «Играй, гармонь елецкая!».

Руководитель этого клуба и талантливый организатор творческих состязаний — известный в городе музыкант, баянист В. Г. Комаров. Он написал письмо братьям Заволокиным, в котором говорилось: «Надеемся на вашу поддержку в деле возрождения елецкой рояльной гармони». И они откликнулись!

Геннадий Заволокин и Владимир Комаров написали сценарий передачи, построив его на творческом соревновании елецких и ливенских музыкантов, представлявших известные песни. Так, в титрах той передачи отмечены два автора — Г. Заволокин и В. Комаров.

— О популярности программы «Играй, гармонь!», снятой в Ельце и прошедшей третьей в цикле заволокинских передач, говорит тот факт, что ее закупили несколько зарубежных телекомпаний, в том числе и США. Интерес к елецкой гармони вырос необычайно. Сразу вскоре после выхода передачи в эфир с самых дальних краев страны пошли письма. Их накопился целый мешок! Писали с Дальнего Востока, Севера и Казахстана. И просьба была одна: купим елецкую гармонь, только пришлите, пожалуйста, — вспоминает В. Г. Комаров.

В Ельце быстро раскупали гармони. Они тогда делались мастерами-кустарями исключительно индивидуально.

Прошло 35 лет со дня выхода передачи «Играй, гармонь!», снятой в Ельце, но у многих телезрителей по сию пору остались о ней теплые воспоминания.