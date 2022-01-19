Торжественная встреча представителей науки, культуры и туризма, посвященная 195-летию со дня рождения Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского, состоялась сегодня, в день рождения ученого с мировым именем, в Липецкой областной универсальной научной библиотеке.

Выдающийся русский путешественник, географ и энциклопедист родился в 1827 году в деревне Рязанке на территории современного Чаплыгинского района, где находится родовая усадьба Семеновых, сохранившаяся до наших дней без значительных изменений. «Усадьба Рязанка – место историческое и живописное. Она должна стать точкой притяжения туристов, чтобы люди приезжали на экскурсии не только в музей Семенова-Тян-Шанского, но и хотели посетить соседние территории нашего региона», – считает руководитель региона Игорь Артамонов.

С приветственным словом к гостям обратился заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин. Он, в частности, отметил, что Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский – знаковая фигура для нашего региона. «Необычайно важно сохранить память о нем и его вкладе в развитие науки, политической и экономической систем России», – подчеркнул Анатолий Якутин.

Директор музея-усадьбы П.П. Семенова-Тян-Шанского Галина Нестерова рассказала гостям о родовом имении Семеновых, о достижениях в развитии музея-усадьбы, будущих проектах и поблагодарила руководство региона за всестороннюю поддержку. Также она дала старт Всероссийскому конкурсу на разработку логотипа и фирменного стиля 195-летия со дня рождения выдающегося ученого.

Участники встречи обсудили вопросы популяризации историко-культурного наследия П.П. Семенова-Тян-Шанского, представили основные события года в рамках празднования знаменательной даты. Также состоялась торжественная церемония гашения юбилейной серии открыток, посвященных 195-летию со дня рождения П.П. Семенова-Тян-Шанского, от Почты России. Для гостей выступили артисты Липецкой государственной филармонии. Все желающие смогли познакомиться с коллекцией уникальных изданий из редкого фонда научной библиотеки, где были представлены труды П.П. Семенова-Тян-Шанского и книги о нем. Следить за новостями и планом мероприятий юбилея можно на официально сайте управления культуры и туризма Липецкой области kultura48.ru.