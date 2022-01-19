Дорожники Липецкой области устраняют последствия циклона, который принес в регион очередной обильный снегопад. На дорогах, соединяющих областной центр с районами, и райцентры – с многочисленными населенными пунктами, сейчас работает более 160 единиц спецтехники. Это сотня комбинированных дорожных машин, несколько десятков тракторов, погрузчики, роторы и грейдеры.

Им нужно сохранить в проезжем состоянии 5,5 тысячи километров дорог – от крупных и загруженных трасс до грунтовок к небольшим селам. В первую очередь, усилия направлены на очистку так называемой опорной сети – трасс, на которые приходится максимальная транспортная нагрузка, сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

В нормативное состояние трассы должны быть приведены, в зависимости от категории, в течение 4-6 часов с момента окончания снегопада. Для этого дорожникам приходится работать днем и ночью. Первая смена обычно начинается в 4 утра, но в условиях метели машины не уходят с трасс и после полуночи. Передвижение техники отслеживается с помощью системы ГЛОНАСС и круглосуточно контролируется Дорожным агентством Липецкой области.

Уборкой обочин, валов снега и его вывозом за пределы населенных пунктов у специалистов появляется возможность заняться только после прекращения снегопада. «Липецкдоравтоцентр» делает все возможное и просит проявлять понимание, терпение к временным трудностям, а главное – максимальную осторожность при движении в сложных погодных условиях. В сильную метель с переходами температуры через ноль дальние поездки, по возможности, лучше отложить.

О состоянии региональных дорог, к которым не относятся федеральные трассы и улицы городов и поселков, можно сообщать в диспетчерскую службу Дорожного агентства Липецкой области. Телефон 22-04-10 работает круглосуточно. «Наша главная задача в таких ситуациях – обеспечить безопасность населения и бесперебойное движение транспорта», – подчеркнул руководитель региона Игорь Артамонов.