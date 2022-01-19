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Липецкая область готова противостоять омикрону

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Новый штамм коронавируса омикрон выявлен сразу в нескольких регионах Российской Федерации, в том числе в соседних Воронежской и Орловской областях. Пока это единичные случаи, но уже не завозные, а местные. В связи с этим региональное управление здравоохранения напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности – использовании средств индивидуальной защиты, социальном дистанцировании и применении антисептиков.

«Мы научились оперативно решать сложные вопросы, с которыми пришлось столкнуться в пандемию. Регион не испытывает недостатка в препаратах и кислороде, в минувшем году было закуплено новое оборудование для инфекционных госпиталей. Со своей стороны мы делаем всё возможное, чтобы противостоять опасному вирусу. Очень надеемся, что население нас поддержит и будет активно прививаться», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

В Липецкой области случаи инфицирования омикроном пока не выявлены. Сейчас заболеваемость COVID-19 в регионе на относительно низком уровне, но ситуация может измениться в любой момент, подчёркивают эпидемиологи. Именно поэтому проводится подготовка медицинских организаций к работе в период роста заболеваемости COVID-19 – обновляются запасы средств индивидуальной защиты персонала, дезинфектантов, расходных материалов, лекарственных препаратов.

Разрабатываются планы кадрового усиления службы скорой медицинской помощи, участковой службы, включая педиатрическую, планы привлечения и перемещения дополнительного медицинского и прочего персонала, волонтёров, привлечения дополнительного автотранспорта для работы в амбулаторно-поликлиническом звене. Предусмотрено широкое использование дистанционных технологий: организована работа горячей линии (122) по вопросам профилактики и лечения COVID-19, действует Единая диспетчерская служба (8-800-450-48-48), через которую можно записаться на амбулаторный приём, вакцинацию, можно вызвать врача на дом, узнать о наличии препаратов в государственных аптеках. В поликлиниках организована дистанционная выписка и продление листков временной нетрудоспособности, дистанционная выписка льготных рецептов, имеется возможность проведения телемедицинских консультаций, в том числе для больных с хроническими неинфекционными заболеваниями и больных ковидом.

В настоящее время для обеспечения тестирования населения на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в регионе функционируют 10 лабораторий, в том числе четыре – в составе государственной лечебной сети, две лаборатории федерального подчинения и четыре – в негосударственных медорганизациях (расположены в других регионах, в области проводится забор биологического материала). Суточная мощность государственных лабораторий составляет 3600 исследований в сутки.

В целях сокращения сроков лабораторной диагностики и повышения охвата тестированием дополнительно приобретено 102 тысячи экспресс-тестов для дифференциальной диагностики ОРВИ и COVID-19. Их используют сотрудники амбулаторно-поликлинической службы и скорой помощи. На  закупку экспресс-тестов из областного бюджета дополнительно выделено 22,5 млн рублей.

Общая коечная мощность действующих восьми инфекционных госпиталей для лечения новой коронавирусной инфекции и пневмоний сейчас составляет 1400 коек. По состоянию на 17 января 2022 года свободный коечный фонд 44,6%. Разработан план поэтапного развёртывания в короткие сроки действующих инфекционных госпиталей до 3720 коек (+20% от максимального коечного фонда инфекционных госпиталей), в том числе предусмотрено увеличение количества детских инфекционных коек в Липецкой областной клинической инфекционной больнице. В медучреждениях проводится оценка потребности в кислороде с учётом различных сценариев развития ситуации, внедряется система кислород-менеджмента при респираторной поддержке пациентов, обновляются запасы кислорода, лекарственных препаратов, дезинфектантов, средств индивидуальной защиты.

В региональном управлении здравоохранения напоминают, что самым эффективным методом борьбы с коронавирусом является вакцинация. Сделать прививку от ковида можно в поликлинике по месту жительства и в мобильных пунктах вакцинации, с графиком их работы на январь можно ознакомиться по ссылке. Всего на сегодняшний день в регионе от коронавируса привито однократно 706529 человек.

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