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Липчане завоевали семь медалей на соревнованиях по зимнему плаванию

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Участники липецкого клуба зимнего плавания им. И.Франценюка завоевали семь медалей Открытого Кубка ФЗЗП Москвы по зимнему плаванию.  Соревнования проходили в г. Переславль-Залесский, в них приняли  участие 130 человек из 16 регионов России. Липчане проплыли 25, 50, 100 м, показали танцевальные шоу — программы — «Зимний соблазн» и «Цыганочка» с заплывом в ледяной бассейн.

В  дистанции 25 метров вольным стилем золотую медаль получила Валентина Чеботарёва (70 лет), серебряные медали в разных возрастных категориях завоевали Любовь Зайцева(60 лет) и Ирина Фомичева (57лет). Бронзовая медаль у Евгения Овсянникова (51 год). На дистанции 50 метров вольным стилем   второй среди женщин приплыла Любовь Зайцева, среди мужчин отличился Андрей Сабадаш (43 года), он приплыл к финишу вторым. Также Андрей занял третье место на дистанции 100 метров вольным стилем.

 Кроме того, липчане получили  два кубка ФЗЗП г. Москвы за шоу-заплывы в ледяной воде «Зимний соблазн» и «Цыганочка с заплывом». Руководитель региона Игорь Артамонов уделяет особое внимание пропаганде среди липчан физкультуры и спорта. «Закаливание и физические упражнения на свежем воздухе способствуют поддержанию иммунитета, профилактике заболеваний и долголетию. Здорово, что липчане отстаивают честь нашего региона на турнирах самого высокого ранга.  Популяризация здорового образа жизни, укрепление общественного здоровья – задачи, которые необходимо решать совместными усилиями», – подчеркивает Игорь Артамонов.

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