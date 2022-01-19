Несмотря ни на что, безопасность населения должна быть обеспечена

Метели, перепады температур и усиление ветра прогнозируют синоптики в Липецкой области. Данные погодные условия могут спровоцировать налипание мокрого снега на провода, их утяжеление, провисание и отключение линий. В связи с этим в филиале ПАО «Россети Центр» — «Липецкэнерго» ведётся постоянный мониторинг метеоусловий, на особом контроле работа электросетевого оборудования, проводятся внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи. Оперативно-ремонтные бригады готовы незамедлительно приступить к восстановительным работам.

«Погода, конечно, часто непредсказуема, но, несмотря ни на что, безопасность населения должна быть обеспечена. Для этого всем службам необходимо работать оперативно и слаженно», – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов.

Энергетики напоминают, что непогода может привести к обрывам проводов и повреждению опор линий электропередачи, поэтому важно соблюдать правила безопасного поведения вблизи энергообъектов: опасно приближаться к провисшим или оборванным проводам ближе, чем на восемь метров, а при сильном ветре нельзя стоять под линией электропередачи.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети»: 8-800-220-0-220.